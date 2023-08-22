كأس العالم للسيدات 2023 أستراليا ونيوزيلندا - نتائج مرضية لمنتخبات نيجيريا و المغرب وجنوب افريقيا

بدت حصيلة نتائج المنتخبات الإفريقية الأربعة التي شاركت في النسخة التاسعة لكأس العالم للسيدات 2023 أستراليا ونيوزيلندا لكرة القدم النسائية متفاوتة . وقد انتهت المسيرة في النهائيات عند الدور الثاني لمنتخبات نيجيريا وجنوب افريقيا والمغرب وكانت نتائج المنتخبات الثلاثة مرضية عموما فيما خرج منتخب زامبيا من دور المجموعات.

وظهر منتخب نيجيريا للسيدات في تاسع مشاركة له في كأس العالم، بوجه مرضي . ووقفت النيجيريات الند للند أمام منتخب إنجلترا حامل اللقب الأوروبي، في الدور ثمن النهائي، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل 0-0، قبل أن تخرج نيجيريا من المونديال بركلات الترجيح، امام إنجلترا 4-2.

وتوقفت مسيرة النيجيريات في الدور ثمن النهائي، كما هو الحال في عام 2019 ووضعت القرعة منتخب نيجيريا في نسخة 2023 من مونديال السيدات في المجموعة "ب"، التي أطلق عليها اسم مجموعة "الموت"، وتعادلت النيجيريات أمام منتخب كندا حاملة اللقب 0-0، وفزن بعدها على أستراليا (2-3) أمام جمهورها.





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ومن جهتهما دافع كل من منتخبي المغرب وجنوب إفريقيا، اللذان شاركا في نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2022، ، عن حظوظهما في كأس العالم للسيدات بكل قوة.



وأظهر منتخب جنوب إفريقيا للسيدات، بعد أربع سنوات من ظهوره الأول في كأس العالم، وجها جديدا. ودخلت لاعبات جنوب إفريقيا في المنافسة من دون عقدة، وكشفن عن قوتهن الهجومية بفضل الثنائي الهجومي كجاتلانا وماغايا، تأهلت لاعبات المدربة، ديزيريه إليس، إلى ثمن نهائي المنافسة، حيث انتهت مغامرتهن في المونديال امام هولندا، بعد الخسارة بنتيجة 2-0.



وفي أول ظهور له في كأس العالم للسيدات، ظهر منتخب المغرب في مونديال أستراليا ونيوزيلندا بوجه مرضي وحقق انتصارين وتاهل الى الدور الثاني . وبعد الخسارة بنتيجة 6-0 أمام ألمانيا في أول المباريات، ردت سيدات منتخب المغرب الفعل في المباراة الثانية أمام جمهورية كوريا الجنوبية، وحققن الفوز بنتيجة 1-0، قبل انتصارهن بنفس النتيجة على كولومبيا في اللقاء الثالث، وتمكنت المغربيات من التأهل إلى الدور ثمن النهائي من المنافسة. وتمكنت المغربيات من تجاوز دور المجموعات والتأهل إلى دور الثمن النهائي، لكنهن خسرن بنتيجة 4-0 أمام فرنسا.

وكانت زامبيا هي المنتخب الإفريقي الوحيد الذي لم يصل إلى مباريات الدور الثاني ، وعرفت نتائج المنتخب الزامبي للسيدات في كأس العالم 2023 تذبذبا. وبعد بداية غير موفقة عقب تلقي هزيمتين متتاليتين، تمكنت سيدات المنتخب الزامبي من الفوز في آخر مباراة على كوستاريكا بنتيجة 3-1، لتحقق فوز الشرف في المونديال.