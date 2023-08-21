وزيرا الداخلية والخارجية يتفقان على اتخاذ إجراءات لتجاوز صعوبات إصدار جوازات السفر وتجديدها

اتّفق، اليوم الإثنين، وزير الداخلية كمال الفقي ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز بعض الصعوبات الترتيبية والمادية القائمة بخصوص إصدار جوازات السفر وتجديدها، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية.
كما اتفق الجانبان، عقب اجتماع مشترك، على تعزيز التنسيق والتواصل بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج ومصالح وزارة الداخلية لتأمين الاستجابة السريعة لمطالب وحاجيات أبناء تونس بالخارج.
كما اتفق الجانبان، عقب اجتماع مشترك، على تعزيز التنسيق والتواصل بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج ومصالح وزارة الداخلية لتأمين الاستجابة السريعة لمطالب وحاجيات أبناء تونس بالخارج.
ويندرج، هذا الاجتماع، وفق ذات البلاغ، في إطار عناية رئيس الجمهوريّة بالجالية التونسيّة بالخارج وبتحسين الخدمات القنصليّة المقدّمة لها لاسيما منها إصدار جوازات السفر وتجديدها
وقد حضر، الاجتماع المشترك الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية، عدد من سامي إطارات الوزارتين.
تجدر الإشارة إلى أن مواقع إخبارية تناقلت معلومات، في الأيام الماضية، عن تشكي عدد من التونسيين المقيمين بالخارج، لاسيما في الدول الأوروبية، من صعوبات عند تجديد جوازات سفرهم لدى البعثات الدبلوماسية في الخارج.
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