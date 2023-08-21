وزيرا الداخلية والخارجية يتفقان على اتخاذ إجراءات لتجاوز صعوبات إصدار جوازات السفر وتجديدها

ويندرج، هذا الاجتماع، وفق ذات البلاغ، في إطار عناية رئيس الجمهوريّة بالجالية التونسيّة بالخارج وبتحسين الخدمات القنصليّة المقدّمة لها لاسيما منها إصدار جوازات السفر وتجديدهاوقد حضر، الاجتماع المشترك الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية، عدد من سامي إطارات الوزارتين.تجدر الإشارة إلى أن مواقع إخبارية تناقلت معلومات، في الأيام الماضية، عن تشكي عدد من التونسيين المقيمين بالخارج، لاسيما في الدول الأوروبية، من صعوبات عند تجديد جوازات سفرهم لدى البعثات الدبلوماسية في الخارج.