ملتقى التشغيل لسياحة ومستقبل المهن السياحية يوم 28 أفريل 2026 بالمنستير
تحتضن مدينة المنستير، ملتقى التشغيل لسياحة ومستقبل المهن السياحية، يوم الثلاثاء 28 أفريل الجاري، لتعزيز فرص العمل والتدريب في القطاع السياحي
ويأتي هذا الحدث في إطار الاستعدادات الجهوية للموسم السياحي 2026 ودعم جاهزية القطاع
ويعد هذا اللقاء مناسبة هامة تجمع بين المؤسسات والمهنيين والشباب الباحث عن فرص العمل في قطاع السياحة المستدامة
ويهدف الملتقى الى توفير فرص الانتداب المباشر والتعريف بآفاق السياحة المستدامة وربط المواهب بالفرص في هذا القطاع
ويتضمن البرنامج لقاءات مع مختلف الفاعلين في القطاع وفضاءا للحوار حول السياحة المستدامة
وتنتظم هذه التظاهرة ضمن مشروع Destination Emploi المموّل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)
يشار، الى أن السياحة المستدامة في تونس تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تهدف إلى تحويل القطاع نحو نموذج أخضرمسؤول واقتصادي يحمي البيئة ويدعم المجتمعات المحلية
ويركز هذا التوجه على تنويع المنتج السياحي ليشمل السياحة البيئية والصحراوية والثقافية، لاسيما في ولايات جندوبة وباجة والكاف وسليانة وزغوان ومدنين وتطاوين وقابس
