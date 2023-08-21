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بطولة العالم لألعاب القوى: الأوغندي تشيبيتيغي يحرز ذهبية 10 آلاف متر

Publié le Lundi 21 Août 2023 - 09:54 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أحرز العدّاء الأوغندي جوشوا تشيبتيغي يوم الأحد ذهبية سباق 10 آلاف متر في بطولة العالم لألعاب القوى بالعاصمة المجرية بودابيست، ليصبح رابع عداء في التاريخ يحرز ثلاثة ألقاب عالمية متتالية في هذا السباق.
وسجّل الأوغندي البالغ من العمر 26 عاما توقيتا قدره 27:51.42 دقيقة متفوقا على الكيني دانيال إيبنيو الثاني (27:52.60 د)، فيما حلّ الأثيوبي سيليمون باريغا ثالثاً (27:52.72 د).

وبهذا التتويج انضم تشيبتيغي إلى الثنائي الأثيوبي هايلي غيبريسيلاسي وكينينيسا بيكيلي والبريطاني مو فرح في الفوز بثلاثة ألقاب متتالية في 10 آلاف متر.


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