بطولة العالم لألعاب القوى: الأوغندي تشيبيتيغي يحرز ذهبية 10 آلاف متر

أحرز العدّاء الأوغندي جوشوا تشيبتيغي يوم الأحد ذهبية سباق 10 آلاف متر في بطولة العالم لألعاب القوى بالعاصمة المجرية بودابيست، ليصبح رابع عداء في التاريخ يحرز ثلاثة ألقاب عالمية متتالية في هذا السباق.

وسجّل الأوغندي البالغ من العمر 26 عاما توقيتا قدره 27:51.42 دقيقة متفوقا على الكيني دانيال إيبنيو الثاني (27:52.60 د)، فيما حلّ الأثيوبي سيليمون باريغا ثالثاً (27:52.72 د).



وبهذا التتويج انضم تشيبتيغي إلى الثنائي الأثيوبي هايلي غيبريسيلاسي وكينينيسا بيكيلي والبريطاني مو فرح في الفوز بثلاثة ألقاب متتالية في 10 آلاف متر.

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