الأمريكي لايلز يحرز ذهبية سباق 100 متر ببطولة العالم لالعاب القوى

أحرز الأمريكي نواه لايلز ذهبية سباق 100 متر ببطولة العالم لألعاب القوى المقامة في المجر اليوم الأحد.

وحقق لايلز زمنا قدره 9.83 ثانية وهو الأفضل في العالم هذا العام.

وانتزع البوتسواني لتسيلي تيبوجو الفضية بعد منافسة قوية مع البريطاني زارنيل هيوز والجامايكي أوبليك سيفيل.

وحصد هيوز الميدالية البرونزية.

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