Babnet

الأمريكي لايلز يحرز ذهبية سباق 100 متر ببطولة العالم لالعاب القوى

Photo by Hannah Peters/Getty Images
Publié le Dimanche 20 Août 2023 - 19:44 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أحرز الأمريكي نواه لايلز ذهبية سباق 100 متر ببطولة العالم لألعاب القوى المقامة في المجر اليوم الأحد.
وحقق لايلز زمنا قدره 9.83 ثانية وهو الأفضل في العالم هذا العام.
وانتزع البوتسواني لتسيلي تيبوجو الفضية بعد منافسة قوية مع البريطاني زارنيل هيوز والجامايكي أوبليك سيفيل.
وحصد هيوز الميدالية البرونزية.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271820


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 20 أوت 2023 | 3 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:40
19:07
16:06
12:30
05:40
04:06
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet34°
30° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
32°-26
34°-25
34°-25
34°-26
  • Avoirs en devises
    25297,0

  • (18 août)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,10548 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 août)   1302,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*