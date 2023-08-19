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مولودية وهران الجزائري: التونسي معز بوعكاز مدربا جديدا للفريق

Publié le Samedi 19 Août 2023 - 20:22 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تم تعيين المدرب التونسي معز بوعكاز للإشراف على العارضة الفنية لفريق مولودية وهران، وفق ما اعلنت عنه اليوم السبت إدارة النادي الناشط في الرابطة الأولى الجزائرية لكرة القدم.

وأوضح نفس المصدر أن بوعكاز، الذي سبق له تدريب مولودية وهران في تجربتين سابقتين، سيكون مدعما بكل من مولاي حدو الذي اشتغل الموسم الفارط كمدرب مساعد أيضا للمولودية تحت إشراف المدرب الرئيسي عمر بلعطوي.
ومن المقرر أن تنطلق التحضيرات لبطولة الموسم المقبل، التي ستلعب جولته الأولى يوم 15 سبتمبر المقبل، هذا الاثنين بإشراف المدرب التونسي، الذي من المنتظر التحاقه بوهران اليوم السبت.


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