خلال لقائه برئيس الحكومة: سعيّد يُشدد على الإسراع في مراجعة كل الانتدابات التي تمت منذ سنة 2011

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الجمعة بقصر قرطاج، برئيس الحكومة أحمد الحشاني، وتناول اللقاء سير العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية،حسب بلاغ اعلامي للرئاسة نشرته مساء اليوم.



واشار بلاغ لرئاسة الجمهورية في هذا الإطار الى ان الرئيس قيس سعيد اكد ضرورة الانسجام بين كل الوزارات في إطار السياسة التي يضبطها رئيس الدولة.





وشدد رئيس الدولة على الإسراع في عملية مراجعة دقيقة لكل الانتدابات التي تمت منذ سنة 2011،مؤكدا ان هذه المراجعة صارت اليوم أمرا مستعجلا خاصة في ظل تعطيل عدد من الإدارات لسياسة الدولة مثلما حصل في المدة الأخيرة عندما رفض أحد المسؤولين تسلّم مبلغ مالي لفائدة الدولة قائلا أن مثل هذا السلوك لا بدّ أن يحاسب عليه من قام به لا سيّما وأنه سلوك منتشر في عدد من الإدارات مثلما حصل أيضا بالنسبة إلى تعطيل عدد من المشاريع بحجج واهية في قطاعات متعددة كالصحة والتعليم والشركات الأهلية وغيرها.وشدّد رئيس الجمهورية على أنه على الإدارة القيام م بدورها وأن يشعر كل مسؤول أنه في خدمة الدولة لا في خدمة جهة معينة أو مجموعة ضغط تخال نفسها قادرة على تعطيل سياسات الدولة.وذكّر الرئيس قيس سعيد بأن الإدارة امتداد للسلطة السياسية محمول عليها واجب التنفيذ ولا يُقبل مستقبلا منها أي مماطلة أو تعطيل، هذا إلى جانب أن عديد المواطنين والمواطنات صاروا لقضاء شؤونهم رهن إرادة مسؤول يخال نفسه فوق أي محاسبة،حسب نص البلاغ.