Babnet

دور النيابة العمومية والبت في الدعاوى العالقة منذ سنوات ابرز محاور لقاء رئيس الدولة بوزيرة العدل

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 22:20 قراءة: 0 د, 46 ث
      
مثّل دور النيابة العمومية في إثارة الدعاوى والبت في الدعاوى العالقة منذ سنوات ابرز محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، لوزيرة العدل، ليلى جفال.

وحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية اكد رئيس الدولة تناول اللقاء، على وجه الخصوص، دور النيابة العمومية في إثارة الدعاوى ضدّ كل من أجرم في حقّ المواطنين والدولة لأن الشعب يطالب بالمحاسبة وتطهير البلاد في إطار محاكمات عادلة يُطبّق فيها القانون على الجميع على قدم المساواة.
وشدّد الرئيس قيس سعيد، في هذا الإطار، على " ضرورة البتّ في عدد من القضايا التي بقيت عالقة في المحاكم لمدة سنوات طويلة"، وعلى "ضرورة محاسبة كل من يعمل هذه الأيام على تجويع الشعب بالمضاربة غير المشروعة والاحتكار للمواد الغذائية على وجه الخصوص".
...

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن عمليات المراقبة المشتركة التي قامت بها وزارات الداخلية والمالية والتجارة وتنمية الصادرة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أثبتت حجم الاحتكار والشبكات التي تقف وراءها وتختلق الأزمات بغاية التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع الاجتماعية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271745


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 18 أوت 2023 | 1 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:43
19:09
16:07
12:30
05:39
04:04
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet40°
28° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-26
34°-26
33°-24
32°-25
33°-25
  • Avoirs en devises
    25297,0

  • (18 août)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,10548 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 août)   1302,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*