دور النيابة العمومية والبت في الدعاوى العالقة منذ سنوات ابرز محاور لقاء رئيس الدولة بوزيرة العدل

مثّل دور النيابة العمومية في إثارة الدعاوى والبت في الدعاوى العالقة منذ سنوات ابرز محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، لوزيرة العدل، ليلى جفال.



وحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية اكد رئيس الدولة تناول اللقاء، على وجه الخصوص، دور النيابة العمومية في إثارة الدعاوى ضدّ كل من أجرم في حقّ المواطنين والدولة لأن الشعب يطالب بالمحاسبة وتطهير البلاد في إطار محاكمات عادلة يُطبّق فيها القانون على الجميع على قدم المساواة.

وشدّد الرئيس قيس سعيد، في هذا الإطار، على " ضرورة البتّ في عدد من القضايا التي بقيت عالقة في المحاكم لمدة سنوات طويلة"، وعلى "ضرورة محاسبة كل من يعمل هذه الأيام على تجويع الشعب بالمضاربة غير المشروعة والاحتكار للمواد الغذائية على وجه الخصوص".



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وأشار رئيس الجمهورية إلى أن عمليات المراقبة المشتركة التي قامت بها وزارات الداخلية والمالية والتجارة وتنمية الصادرة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أثبتت حجم الاحتكار والشبكات التي تقف وراءها وتختلق الأزمات بغاية التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع الاجتماعية.

