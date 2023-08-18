الرابطة الأولى: اتحاد بن قردان والنادي الافريقي قمة مباريات الجولة الافتتاحية للموسم الجديد

تستعيد بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نشاطها نهاية الاسبوع الجاري باقامة الدفعة الأولى من مباريات الجولة الافتتاحية لموسم 2023 - 2024 في منافسة من اجل المراهنة على لقب البطولة الذي توج به في الموسم الماضي النجم الرياضي الساحلي.

وتسجل بطولة الرابطة المحترفة الاولى في هذا الموسم عودة فريقي قوافل قفصة ومستقبل المرسى .



وستقام البطولة في موسمها الجديد ب 14 فريقا مقسمة على مجموعتين ( 7 فرق في كل مجموعة) .ويتأهل اثر نهاية المرحلة الأولى من البطولة (بعد مرحلتي الذهاب والاياب) أصحاب المراتب الثلاث الأولى من كل مجموعة الى مرحلة التتويج.



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ففي المجموعة الأولى، يستقبل اتحاد بن قردان على أرضه النادي الافريقي في قمة مباريات الجولة الجولة الافتتاحية للموسم الرياضي الجديد، سيفتقد خلالها أصحاب الأرض والجمهور الى خدمات هداف الموسم الماضي رفيق الكامرجي الذي انتقل الى نادي الفيصلي الأردني.



وسيبحث اتحاد بن قردان تحت قيادة مدربه الجديد شهاب الليلي، وفي ظل تعاقده في الميركاتو الصيفي مع لاعبين واعدين على غرار المهاجم نسيم صيود و المدافع بليغ الجمالي عن نقاط الانتصار حتى تكون انطلاقته جد موفقة ويمهد لتعبيد طريق التأهل لمرحلة التتويج وهو الفريق الذي تألق بشكل لافت في المواسم الثلاثة الأخيرة خصوصا في موسم 2020-2021 الذي أنهاه في المركز الثالث.

ويشارك أبناء باب الجديد مضيفهم نفس الهدف اي تحقيق نتيجة ايجابية في مستهل الموسم رغم تواضع نتائجهم في المباريات التحضيرية آخرها الهزيمة أمام مستقبل المرسى الأسبوع الماضي بنتيجة 3 - 1 .



ومن جهته يستضيف مستقبل سليمان امام جمهوره الملعب التونسي العائد الى مصاف فرق النخبة في مباراة ستكون مفتوحة على جميع الواجهات، حيث سيحاول كل طرف في المباراة خطف النقاط الثلاث.

ورغم أنّ الفريق المحلي يملك أسبقية الأرض والجمهور ما يجعل الترجيحات تصب لمصلحته في كسب نتيجة اللقاء، الاّ أنّ ذلك لن يمنع أبناء باردو من العودة الى الديار بنتيجة ايجابية، خصوصا وأنّ تربصهم الأخير بتركيا و الذي تخلله اجراء مبريات ودية مع فرق تركية وخليجية كان واعدا.



وستستكمل لقاءات المجموعة الأولى يوم الأربعاء المقبل باقامة مباراة مؤجلة بين الأولمبي الباجي المتوج بكأس تونس نسخة الهادي شاكر وضيفه النجم الساحلي بطل الموسم الماضي وذلك بسبب الالتزامات القارية للفريقين، في مسابقتي رابطة الأبطال و كأس الاتحاد الافريقي.



وفي المجموعة الثانية، يستقبل الترجي الرياضي التونسي فريق مستقبل المرسى العائد هو الآخر الى مصاف فرق النخبة، في لقاء يطمح خلاله أبناء المدرب معين الشعباني الى مصالحة الجمهور بعد موسم مخيب للآمال عجز خلاله أبناء باب سويقة على المحافظة على لقب البطولة للموسم السادس على التوالي وخرج من تصفيات كاس تونس وكأس رابطة الأبطال الافريقية، ثم انسحاب مبكر من دور المجموعات لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية، فيما سيخوضه أبناء المدرب الجديد للـ "القناوية" خالد بن يحي بنية تحقيق انطلاقة جيدة في السباق .



ومن جهته سيكون ملعب الطيب المهيري بعد غد الأحد مسرحا للقاء واعد بين النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي سيعمله خلال أبناء عاصمة الجنوب تحت قيادة مدربهم الجديد نبيل الكوكي على فرض ألوانهم وبث روح الطمأنينية في نفوس أحبائهم بعد النتائج المخيبة في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية من أجل اعادة الفريق الى سكة الانتصارات والتتويجات وهو الفريق الذي غاب عنه لقب البطولة منذ موسم 2012 - 2013، خلافا للنادي البنزرتي الذي سيخوض اللقاء بأقل ضغوطات وسيحاول خلاله المدرب الصربي راتكو دوستانيتش مفاجاة الفريق المضيف خصوصا بعد الانتدابات القيمة صلب النادي وامتلاك قرش الشمال للاعبين مهاريين أبرزهم الثنائي السينغالي الهجومي عبد السلام ندوي وإبراهيم سيسوكو وتألق اللاعب مكرم العلوي في المباريات الودية كان آخرها أمام نادي أبو سليم الليبي.



أما اللقاء الأخير، من منافسات المجموعة الثانية والذي سيجمع بعد غد الأحد بين نجم المتلوي وضيفه اتحاد تطاوين، فسيكون متكافئا بين الفريقين، وسيحاول فيه كل طرف مباغتة خصمه من أجل خطف نقاط الفوز التي سيكون لها دافع معنوي كبير، سواء كان من الفريق المحلي الذي حقق نتائج ايجابية في مبارياته الاستعدادية آخرها الفوز على الاتحاد المنستيري في ملعب مصطفى بن جنات بنتيجة 2- 0 والتي شهدت على تألق أكثر من لاعب على غرار حازم المستوري و موالا تشونس، أو من الفريق الضيف الذي عزز صفوفه في فترة الميركاتو الصيفي بانتدابات هامة على غرار الحارس علي الفريوي والثلاثي رفيق المدنيني و محمد علي حسني و محمد الجميعي .