مهرجان الطفل والعائلة في دورته السادسة من 24 إلى 30 أوت ببن عروس

تحت شعار "لوّن صيفك" تنظم دار الثقافة النموذجية ببن عروس، الدورة السادسة من "مهرجان الطفل والعائلة" وذلك من 24 إلى 30 أوت 2023 .



ووفق المنظمين، يهدف هذا المهرجان، الذي يقام بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، إلى تشريك جميع أفراد العائلة وتوطيد العلاقات الأسرية من خلال برنامج متنوع يتضمن الورشات الفنية والمهارات الحياتية والألعاب الجماعية والفكرية والمسابقات والتحديات والعروض الموسيقية والتنشيطية والسينمائية.

وقد تم تخصيص كلّ أمسية لموضوع يهمّ العائلة يتماشى ومختلف الفقرات المبرمجة وهي "عايلتنا كبيرة" و"أنا مواطن" و"الفضاء المشترك" و"إلى العمل والفن والحياة"، إلى جانب فقرة تنشيطية قارة تقدّمها إذاعة خارجية.



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وفي ما يلي البرنامج التفصيلي لهذه الدورة :



// الخميس 24 أوت 2023: تنشيط محيط دار الثقافة وعرض تنشيطي في ساحة الفنون وعرض شريط سينمائي بعنوان القرية الضائعة.



// الجمعة 25 أوت 2023: تقديم فقرة "عايلتنا الكبيرة" وهي ورشة في التنمية البشرية ومسابقات متنوعة للعائلات ومسابقات للأطفال وعرض حكواتي مع الفنّان البشير المناعي



// السبت 26 أوت 2023: تقديم فقرة "أنا مواطن" من خلال تنشيط وعرض سكاتش بعنوان مواطن صالح لنادي المسرح مع نقاش ومسابقات وألعاب بين العائلات وورشات موجهة للنساء وعرض مسرحية بعنوان "حديث السمكات" لشركة الركح الصغير



// الأحد 27 أوت 2023: عرض شريط بعنوان "وجعلنا من الماء كل شيء حي" مع جلسة حوارية تحسيسية حول شح المياه ودور العائلة في المحافظة عليه ومسابقات ومواصلة الورشات (صناعة العرائس ورسم وبراعة ورسكلة وشطرنج) وعرض تنشيطي للأطفال مع الفنان هشام الغزواني



// الإثنين 28 أوت 2023 : فقرة "إلى العمل" عرض تنشيطي وآخر مسرحي بعنوان "الصرار والنملة" بتقنية خيال الظل مع نقاش مع مواصلة الورشات والمسابقات (عرائس ورسم وبراعة وشطرنج) وعر ض شريط سينمائي بعنوان "من أجل زيكو"



// الثلاثاء 29 أوت 2023 فقرة "الفن والحياة وتنشيط وحوارات ثقافية وورشة إيقاظ موسيقي مع أنيس حداد وورشة المذيع الصغير مع الأستاذ محرز الفرشيشي وورشات متنوعة (رسم وبراعة ورسكلة) وعرض مسرحي للأطفال بعنوان "أحلام الطفولة" و"العصفور الفنّان" لشركة شمس قبودية.



// الاختتام يوم الأربعاء 30 أوت 2023: عرض تراثي شعبي بعنوان مراحيل

