نائب وزير الصحة الصيني يزور تونس للاحتفال بالذكرى الخمسين لايفاد اول فريق طبي صيني الى تونس

يؤدي نائب وزير الصحة بجمهورية الصين الشعبية، لي ايشاو، بداية من اليوم السبت زيارة الى تونس في إطار الإحتفال بخمسينية إيفاد أول فريق طبي صيني إلى تونس.



كما ستتناول الزيارة برامج التعاون الثنائي بين الجانبين في عدد من المجالات الصحية.

وقد كان في استقبال المسؤولي الصيني بمطار تونس قرطاج الدولي، وزير الصحة علي المرابط.



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