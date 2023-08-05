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نائب وزير الصحة الصيني يزور تونس للاحتفال بالذكرى الخمسين لايفاد اول فريق طبي صيني الى تونس

Publié le Samedi 05 Août 2023 - 19:45 قراءة: 0 د, 36 ث
      
يؤدي نائب وزير الصحة بجمهورية الصين الشعبية، لي ايشاو، بداية من اليوم السبت زيارة الى تونس في إطار الإحتفال بخمسينية إيفاد أول فريق طبي صيني إلى تونس.

كما ستتناول الزيارة برامج التعاون الثنائي بين الجانبين في عدد من المجالات الصحية.
وقد كان في استقبال المسؤولي الصيني بمطار تونس قرطاج الدولي، وزير الصحة علي المرابط.
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يشار إلى أن التعاون في المجال الصحي بين تونس والصين يعود إلى سنة 1973، حيث مكنت البرامج المنفذة طيلة السنوات الماضية من تبادل الخبرات ذات الصلة بين البلدين من توفير الخدمات الطبية والمتابعة الصحية بالمناطق الداخلية التونسية.


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