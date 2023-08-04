نقابة الصحفيين تُدين احتجاز هاتف صحفية ومنع صحفيين من العمل وتُطالب وزارة الصحة بالاعتذار

عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن إدانتها لما طال الصحفيين بولاية مدنين من منع ومضايقات واعتداء على معدات عملهم في تواصل لسياسة ممنهجة من السلط التونسية للتعتيم وضرب الحق في الحصول على المعلومة.



واعتبرت النقابة صمت وزير الصحة على المرابط عن هذا الاعتداء موافقة ضمنية عليه. ودعت وزارة الصحة إلى تقديم الاعتذار والإدانة العلنية لهذا الاعتداء واتخاذ الاجراءات التأديبية في حق المعتدين.





وذكّرت النقابة وزير الصحة بأن الحق في الحصول على المعلومة حق دستوري وأن احترامه واحترام وسائل الإعلام يدخل في خانة ضمان الشفافية وحسن سير عمل المؤسسات وتنبه النقابة إلى خطورة تواصل هذا التعتيم على المصلحة العامة وضمان حقوق المواطنين وخاصة الحق في الحياة والحق في الصحة.يُذكر أنه تم أمس الخميس 3 أوت 2023، منع الصحفيين من العمل خلال تغطيتهم لزيارة وزير الصحة للمستشفى الجامعي بمدنين وقد عمد أحد مرافقي الوزير إلى افتكاك هاتف الصحفية عفاف الودرني خلال تسجيلها لشكاوى المواطنين إلى الوزير دون أي تدخل منه.فقد تنقل الصحفيون لتغطية الزيارة، لكنهم تفاجؤوا بمطالبتهم بتراخيص التصوير في البداية ثم برفض الوزير التصريح، واعدا بتصريح في نهاية الزيارة.وخلال تسجيل الصحفية لتشكيات المواطنين التي قدموها مباشرة للوزير عمد أحد مرافقيه إلى افتكاك هاتف الصحفية عفاف الودرني وتسليمه إلى المعتمد لاحقا والذي أعاده لها وقد امتنع وزير الصحة عن التصريح اثر الزيارة.وقد طال المنع من العمل كلا من الصحفية عفاف الودرني و الصحفية هادية قاري عن "إذاعة تطاوين والصحفي أحمد لملوم عن راديو مدنين.