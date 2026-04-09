ملتقى خبراء التميز الرياضي البارلمبي يومي 11 و12 افريل بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت

تنظم اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية يومي 11 و12 أفريل بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت ملتقى خبراء التميز الرياضي البارالمبي بمشاركة نحو 120 من المختصين من مدربين وطلبة وباحثين في الطب وعلوم الرياضة.وأكد محمد المزوغي، رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية، أن الملتقى، الذي يحمل شعار "التميز، العلم والأداء"، يتيح فرصة للاطلاع على أحدث المستجدات في الرياضات البارالمبية بما في ذلك تصنيف الرياضيين ذوي الإعاقة وعلم وظائف الأعضاء ومكافحة المنشطات.وأضاف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن البرنامج يشمل مداخلات قيمة حول سبل رفع جودة الأداء الرياضي البارالمبي من خلال التكوين المتخصص والمتابعة الطبية والنظام الغذائي والوقاية من الإصابات والإعداد الذهني والإحاطة النفسية والمرافقة الاجتماعية.وأشار إلى أن الملتقى يأتي في ظل الحاجة الملحة لتعزيز تكوين الإطارات الفنية في بعض التخصصات البارالمبية مشددا على أهمية إنشاء مسارات أكاديمية إضافية في المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية لتشجيع الطلبة على الانخراط فيها وتلبية الاحتياجات المستقبلية.واختتم المزوغي بالقول إن الإنجازات البارالمبية التونسية تشكل مصدر فخر واعتزاز لكنها تتطلب مزيدا من الاستثمار في التكوين ودعم الكوادر الفنية وتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات الرياضية لضمان استمرار ريادة تونس وبناء أجيال جديدة قادرة على حمل المشعل الوطني.