فيديو اليوم: مرافق وزير الصحة يفتك هاتف صحفية ويمنعها من مواكبة زيارة الوزير الي مستشفى مدنين

في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية إلى المؤسسات الإستشفائية بالجنوب التونسي، أدى وزير الصحة علي المرابط يوم الخميس 03 أوت 2023 زيارة ميدانية إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين تولى خلالها رفقة سعيد بن زايد والي الجهة متابعة سير العمل والنقائص المسجلة بمختلف أقسام هذه المؤسسة والاستماع للعاملين به ولعدد من المواطنين.وخلال استماع الوزير لعدد من العاملين بالمستشفى أقدم مرافق الوزير على افتكاك هاتف الصحفية براديو مدنين عفاف الودرني بحجة انه يمنع عليها التسجيل رغم الحاحها وتأكيدها له على ان ما قام به موجب للتتبع القضائي ...