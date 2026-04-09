التمديد في إيقاف عناصر شبكة دولية لترويج المخدرات

أذن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بإعلام عناصر شبكة دولية خطيرة مختصة في ترويج المخدرات والأقراص المخدرة بقرار، وذلك على ذمة قضية تتعلق بـوكان أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني قد تمكنوا خلال السنة الماضية من تفكيك هذه الشبكة، إثر عملية أمنية نوعية كشفت عن نشاطها الدولي في ترويج المواد المخدرة.وأسفرت العملية عنمن الشبكة، من بينهم فتاتان وموظف عمومي، إضافة إلى حجز كميات كبيرة من المخدرات تمثلت في نحووعشرات الآلاف من الأقراص المخدرة.كما تم خلال العملية حجز، إلى جانب مصوغ ثمين وسيارات ودراجات نارية فاخرة، يُشتبه في كونها من عائدات النشاط الإجرامي.وتتواصل الأبحاث في الملف للكشف عن بقية الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، في إطار التصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود، خاصة تلك المرتبطة بترويج المخدرات وتبييض الأموال.