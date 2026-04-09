التمديد في إيقاف عناصر شبكة دولية لترويج المخدرات

Publié le Jeudi 09 Avril 2026 - 10:39
      
أذن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بإعلام عناصر شبكة دولية خطيرة مختصة في ترويج المخدرات والأقراص المخدرة بقرار التمديد في إيقافهم تحفظيا لمدة أربعة أشهر إضافية، وذلك على ذمة قضية تتعلق بـتكوين وفاق دولي لترويج المخدرات وتبييض الأموال.

وكان أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني قد تمكنوا خلال السنة الماضية من تفكيك هذه الشبكة، إثر عملية أمنية نوعية كشفت عن نشاطها الدولي في ترويج المواد المخدرة.


وأسفرت العملية عن إيقاف سبعة عناصر من الشبكة، من بينهم فتاتان وموظف عمومي، إضافة إلى حجز كميات كبيرة من المخدرات تمثلت في نحو 2000 صفيحة من القنب الهندي وعشرات الآلاف من الأقراص المخدرة.



كما تم خلال العملية حجز مبالغ مالية تجاوزت نصف مليون دينار، إلى جانب مصوغ ثمين وسيارات ودراجات نارية فاخرة، يُشتبه في كونها من عائدات النشاط الإجرامي.

وتتواصل الأبحاث في الملف للكشف عن بقية الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، في إطار التصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود، خاصة تلك المرتبطة بترويج المخدرات وتبييض الأموال.
