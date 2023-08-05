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ابرام اتفاقية شراكة بين وزارة التربية وعدد من مكونات النسيج الجمعياتي

Publié le Samedi 05 Août 2023 - 15:09 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أبرمت وزارة التربية ممثلة في الوزير محمد علي البوغديري، أمس الجمعة، اتفاقية شراكة مع كل من الجامعة التونسية لنوادي اليونسكو والألكسو والإسيسكو مُمثّٓلة في شخص رئيسها مختار فرحات والجامعة الفرنسية لنوادي اليونسكو مُمثّٓلة في رئيسها أرديوما سريما.

وأكّد محمد علي البوغديري، بالمناسبة استعداد وزارة التربية الدّائم للتّعاون مع مكونات النسيج الجمعياتي وحرصها المتواصل على إنجاز مشاريع مشتركة ثقافية وعلمية وبيئية تهدف إلى تنشيط الحياة المدرسية وتطوير مستوى أداء المنظومة التربوية وتعزيز دورها الثقافي والاجتماعي حسب ما جاء في بلاغ الوزارة.


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