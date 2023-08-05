التقلبات الجوية لم تمنع عشاق الراب من مواكبة عرض الفنان "نوردو" ضمن فعاليات الدورة 43 لمهرجان صفاقس الدولي

لم تمنع التقلبات الجوية وهبوب الرياح القوية، جمهور مهرجان صفاقس الدولي سيما منهم عشاق الموسيقى الشبابية "الراب"، من مواكبة العرض الموسيقي الذي أحياه فنان الراب التونسي "نوردو"، في سهرة الجمعة، على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور، وذلك في إطار الدورة 43 لمهرجان صفاقس الدولي.



واختار "نوردو " بإطلالته ولباسه المميزين للمؤدين لغناء الراب، صحبة موسيقي مختص في ما يعرف ب"الديدجي" وراقصين محترفين من كوت ديفوار، أن يصافح عشاق موسيقى الراب سيما منهم الأطفال والشباب، الذين امتلأت بحضورهم مدارج المسرح الصيفي سيدي منصور قبل انطلاق العرض رغم التقلبات الجوية وهبوب الرياح القوية. وقدم مختارات من أشهر أغانيه كان أبرزها "يا دنيا" و"أنا والليل" و"عربوش" و"يا لماما" و"عايش ليلي" و"يا الأيام" و"تبلينا" و"الوحش كلاني " و"فيلمان" وأنا "اخترت ما عليك ملام".

... هذه الأغاني وغيرها من الأغاني السريعة في إيقاعها والجرئية في كلماتها ومعانيها، تفاعل معها الجمهور الحاضر منذ بداية العرض حتى نهايته، ورقص على إيقاعها وردد كلماتها عن ظهر قلب رفقة الفنان.



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ورغم التقلبات الجوية وهبوب الرياح القوية، نجح نوردو في هذا العرض الذي دام حوالي ساعتين من الزمن، في استقطاب عدد هام من عشاق فن "الراب" سيما منهم الشباب والأطفال الذين كانوا مرفقين بأوليائهم، ولم يكتفوا بمتابعة العرض والتفاعل معه منذ بدايته حتى نهايته، بل أصروا على أخذ صور تذكارية مع فنانهم المفضل بعد نهاية العرض.

وقد أرجع عدد من الجمهور الحاضر خاصة منهم الشباب في تصريحات متطابقة ل/وات/ سبب إعجابهم وشغفهم بفن الراب إلى كون الراب موسيقى شبابية ويجدون "خفة في إيقاعها وعمقا في معاني كلماتها وهو ما لا يجدونه في الأغنية الوترية" وفق تقديرهم.



وللتذكير فإن "نوردو " كان شارك في أغنية كاس العالم لكرة القدم الذي أقيم في قطر خلال شهر نوفمبر 2022 التي تحمل عنوان " أرض المونديال "، كما قدم رفقة الفنان أحمد سعد واحمد زعيم أغنية بعنوان "يا عراف" التي انتشرت على اليوتيوب وحققت أكثر من 31 مليون مشاهدة.

وعن مشاريعه الفنية المستقبلية، ذكر فنان الراب "نوردو " خلال ندوة صحفية تلت العرض، أن مشروع أغنية من كلماته وألحانه سيجمعه قريبا مع الفنانة هيفاء وهبي، مضيفا أنه سيخوض كذلك تجربة في التمثيل مع فنانة مشهورة من سوريا تكتم عن ذكر اسمها مفضلا كشف تفاصيل هذا المشروع لاحقا.