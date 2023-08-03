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مستقبل المرسى - لقاءان وديان مع الهلال السوداني وقوافل قفصة

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 13:46 قراءة: 0 د, 22 ث
      
يخوض مستقبل المرسى يومي الاحد والاثنين المقبلين بملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى لقاءين وديين مع الهلال السوداني وقوافل قفصة على التوالي وذلك استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم
ويذكر ان فريق الصفصاف سيخوض المرحلة الاولى من البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضا الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي والنادي البنزرتي ونجم المتلوي واتحاد تطاوين والاتحاد المنستيري.
ويتبارى ابناء المدرب خالد بن يحيي في الجولة الافتتاحية مع الترجي الرياضي التونسي خارج القواعد.


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