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مُسرّع  الابتكار الاجتماعي "لاباس" يطلق الدفعة الحادية عشر لتكوين ومرافقة مشاريع تخدم المدن المستدامة

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 14:04 قراءة: 1 د, 11 ث
      
أطلق مُسرّع  الابتكار الاجتماعي، "لاباس" الدفعة الحادية عشر لحاضنته الهادفة إلى دعم مشاريع تخدم المدن المستدامة، خلال  شهر أوت 2023، والتي سترافق تسع صاحبات وأصحاب مشاريع ذات تأثير إجتماعي.
وأشار المصدر ذاته، في بيان، الخميس، أن حاضنة "لاباس"،  تسعى في هذا الاطار، إلى "تهيئة أفضل الظروف لإنشاء شركات تعتمد الابتكار الاجتماعي وتتمكن من التأثير الحقيقي على المجتمع في خدمة المدن المستدامة".
 
وتعتزم الحاضنة،  على مدى أربعة أشهر، القيام بتكوين ومرافقة وتمويل صاحبات وأصحاب المشاريع المُبتكِرة التي تقدّم إجابات واقعية للمشاكل البيئية والاجتماعية الحضرية.
...

وتمنح  "لاباس"، في هذا الاطار، لكل صاحبة وصاحب مشروع، تدريبا بقيمة 80 ألف دينار، بفضل الدعم الذي تقدمه لها عدة جهات مانحة مهتمة بمسألة التأثير الاجتماعي، وفق ما ورد بالبيان.
كما يستفيد نظام الدعم الشامل  من دعم الوكالة الفرنسية للتنمية  ومشروع " إنوفي إ 4 إنوفايشون" لدعم النظام البيئي لريادة الأعمال المبتكرة المموّل من الاتحاد الأوروبي والذي تسهر على تنفيذه مؤسسة " إكسبرتيز فرانس."  
 
ولفت مسرع الابتكار " لاباس" إلى أنه في سياق حضري حافل بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، تظهر احتياجات جديدة وتتطلب استجابات مجددة. كما أن حجم التحولات يدعو الي التفكير في إعادة تشكيل العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع وإعادة التفكير في تصميم المدن بطريقة مستدامة.

وذكرت الحاضة، أن  الدعوة لتقديم الترشحات قد أطلقت في 9 جوان 2023 ولاقت الدعوة تفاعلا متميزا، حيث تقدم أكثر من 140 رائد و رائدة أعمال للانضمام إلى الحاضنة. وبعد مرحلة المقابلة الفردية، تم اختيار 9 مشاريع ذات تأثير اجتماعي و / أو بيئي من شأنها تعزيز إشعاع الاقتصاد والابتكار في خدمة مدن الغد.


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