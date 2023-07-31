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كأس العالم للسيدات: المنتخب الياباني يفوز على نظيره الاسباني بأربعة أهداف دون رد

Publié le Lundi 31 Juillet 2023 - 16:04 قراءة: 0 د, 38 ث
      
فاز المنتخب الياباني على نظيره الاسباني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين، على أرضية ملعب ويستباك بالعاصمة النيوزيلاندية ويلينغتون، في اطار الجولة الثالثة، من منافسات المجموعة الثالثة، لكأس العالم للسيدات 2023.
وجاءت أهداف المنتخب الياباني بواسطة كل من هيناتا ميزاوا (د12 ود40)، وريكو يويكي (د29)، ومينا تاناكا (د82).
وفي ذات المجموعة، فاز المنتخب الزامبي على نظيره الكوستاريكي بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي اقيمت، على ملعب وايكاتو بمدينة هاميلتون بنيوزيلاندا، وتحققت أهداف منتخب زامبيا عن طريق كل من لوشومو مويمبا (د3)، وباربرا باندا (د31/ض.ج)، وراتشيل كوندانانجي (د90)، فيما سجلت ميليسا هيرارا (د48) هدف المنتخب الكوستاريكي.
وتاهل عن هذه المجموعة المنتخبان الياباني (9 نقاط) والاسباني (6 نقاط) للدور المقبل بعد احتلالهما على التوالي للمركزين الأول والثاني، فيما غادر المنتخبان الزامبي والكوستاريكي المنافسات.


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