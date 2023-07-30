ادارة ليفربول تجري محادثات مع باريس سان جيرمان من اجل ضم مبابي

ذكرت تقارير اعلامية اليوم الأحد أن نادي ليفربول الإنقليزي يجري محادثات حاليا مع نادي باريس سان جيرمان بشأن ضم نجم الفريق كيليان مبابي.

ويتبقى في عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي 12 شهرا وأعلن اللاعب عدم تجديده لعقده ورغبته في الرحيل بنهاية العقد مجانا.

ووفقًا لذات المصادر طلب ليفربول ضم مبابي على سبيل الإعارة لمدة موسم بمبلغ مالي ضخم، ويفكر باريس سان جيرمان في بيع مبابي هذا الصيف للاستفادة منه وحتى لا يرحل مجانًا الموسم المقبل.

ورفض مبابي مؤخرا عرضا مغريا بقيمة 259 مليون جنيه إسترليني من نادي الهلال السعودي للانضمام إليه لموسم واحد ويصر النجم الفرنسي على الانتقال لفريق ريال مدريد وتحقيق حلمه ولذلك يرفض كل العروض المقدمة إليه.



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وتابعت التقارير أن عرض ليفربول يفيد جميع الأطراف لأن إعارة مبابي ستجلب أموالًا لباريس سان جيرمان وسيستطيع قائد فرنسا الانتقال إلى ريال مدريد العام المقبل.

وكان مبابي قد اقترب في وقت مضى من الانتقال إلى ليفربول قبل حسم قراره بالانضمام إلى باريس سان جيرمان في 2018. وقال في تصريحات اعلامية العام الماضي: "تحدثنا قليلا مع ليفربول لأنه النادي المفضل لأمي هي تحب ليفربول".

