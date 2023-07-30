ميلوتيتي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 50 مترا سباحة صدرا

سجلت الليتوانية روتا ميلوتيتي رقما قياسيا عالميا للمرة الثانية في يومين بسباق 50 مترا سباحة صدرا بزمن قدره 29.16 ثانية لتفوز بالميدالية الذهبية ببطولة العالم للسباحة اليوم الأحد.

وتفوقت ميلوتيتي على الرقم القياسي الذي سجله الإيطالية بينيديتا بيلاتو وبلغ 29.30 ثانية، وعادلته الليتوانية في نصف النهائي أمس السبت.

وفي المركز الثاني، جاءت الأمريكية ليلي كينغ بفارق 0.78 ثانية خلف ميلوتيتي بينما حلت بيلاتو في المركز الثالث.

وفاز الأمريكي هنتر أرمسترونغ بالميدالية الذهبية لسباق 50 مترا سباحة ظهرا ليحقق أول انتصار له في منافسات الفردي بزمن قدره 24.05 ثانية.



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وتفوق أرمسترونغ بفارق 0.19 ثانية على مواطنه غاستن ريس الذي فاز بالميدالية الفضية بينما كانت البرونزية من نصيب الصيني تشو جايو بفارق 0.45 ثانية خلف أرمسترونغ.

