مهرجان وادي الليل الصيفي في دورته 27 يبرمج 5 سهرات موسيقية

تعيش مدينة وادي الليل بداية من 2 أوت 2023 على إيقاع الدورة 27 للمهرجان الصيفي بوادي الليل، الذي تنظمه للدورة الثانية على التوالي، الجمعية الوطنية للطفل والأسرة بفضاء الملعب البلدي، من خلال خمس سهرات فنية موسيقية، وفق معطيات المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة المشرفة على المهرجان بدعم من مصالح الولاية والبلدية ومعتمدية المكان.



وتكون أولى سهرات المهرجان، الثاني على مستوى الجهة خلال هذه الصائفة، مع الفن الصوفي في عرض "العمرة" لشكيب بوصفارة، يليها عرض في الفنون الشعبية لفرقة فنون شعبية جزائرية بقيادة كمال البناني، ثم عرض موسيقي للفنانة ناجحة جمال، فآخر تنشيطي للأطفال لجمعية "كرنفال"، وعرض موسيقي "نسمات" للفنان سهيل الشارني لتختتم الفعاليات بعرض موسيقي "الربايبية" للفنان معز كشرود.





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وياتي المهرجان بعد تنظيم أربعة سهرات فنية في مهرجان البطان الذي افتتح مساء 25 جويلية الجاري ، بسهرة فنية اثثتها فرقة أولاد الجويني ولاقت استحسان الجمهور فيما لم تكن بقية السهرات في مستوى تطلعات أبناء المنطقة، الذين يرون ضرورة تدعيم المهرجان بعروض فنية ومسرحية كبرى قادرة على استقطاب الجمهور.



تطلعات شاطرهم فيها جمهور وادي الليل، الذي رأى وفق تفاعلات على صفحات التواصل الاجتماعي، نقص العروض الفنية والمسرحية الكبرى على غرار الدورات المنقضية، مع عدم اعتبار المناطق الريفية بالمنطقة في السهرات الصيفية وتقريب العروض من جمهورها المتعطش للفن والسمر في فصل الصيف.



وتاتي هذه التطلعات إلى حراك ثقافي صيفي أفضل، فيما تغيب الجمعيات والهيئات المديرة للمهرجانات، المطالبة بتدعيم العروض وعدم الاكتفاء بالعروض المدعمة، ومجابهة تكاليف العروض الكبرى والتي تضاعفت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، لتواجه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالتنسيق مع دور الثقافة بالجهة، مختلف الصعوبات بحرص كبير وفق تأكيد مصالحها، على ضمان ديمومة التظاهرات والمواعيد الثقافية الصيفية وتعمل على تعميمها بمختلف المعتمديات بما توفر من إمكانيات مادية و بشرية بدعم من الولاية والبلديات واتصالات تونس والبريد التونسي .



ويختتم المهرجان الصيفي بالمرناقية من 18 إلى 22 اوت 2023 قائمة المهرجان بالجهة ،التي تسجل عدد من العروض الهامة والفنانين، على غرار عروض شكري الحناشي وإكرام عزوز وامينة الصرارفي ومنير الطرودي ورجاء بن سعيد وفرقة اولاد الجويني والفنانة ناجحة جمال .



يذكر ان دور المندوبية قامت أيضا وعلى غرار الصائفة الماضية ، بتوفير حافلات لتامين نقل أبناء الولاية الى مهرجان قرطاج الدولي والمهرجان الصيفي بالحمامات، وتمكينهم من فرص مواكبة السهرات عبر توفير حافلات للنقل مجانا بمعدل 50 متابعا في كل رحلة.