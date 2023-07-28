رياض محرز ينضم الى الأهلي السعودي لأربع سنوات (النادي)

انضم قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم رياض محرز الى صفوف الأهلي السعودي لمدة أربع سنوات قادما من مانشستر سيتي الانقليزي حسبما كشفت إدارة النادي اليوم الجمعة عبر تويتر.

وكشف النادي السعودي انتقال اللاعب إلى صفوفه عبر شريط فيديو مسجل بباريس (فرنسا) أين يظهر الدولي الجزائري بقميص الأهلي باللونين الأخضر والأبيض.

وأعطت إدارة النادي الانقليزي الضوء الأخضر لانتقال محرز إلى البطولة الممتازة السعودية مقابل 30 مليون يورو زائد 5 ملايين إضافية. كما اقترح النادي السعودي على محرز (32 سنة) أجرة تقدر ب 480 ألف أورو اسبوعيا أي ما يعادل أجرة سنوية تقدر ب 22 مليون أورو.

وقبل محرز حسم الأهلي الذي يضم في صفوفه الجزائري الآخر رياض بودبوز التعاقد مع لاعبين من "البريمييرليغ" هما الحارس إدوارد ميندي من تشيلسي والمهاجم روبرتو فيرمينيو من ليفربول في انتظار انضمام المهاجم السينغالي ساديو ماني قادما من بايرن ميونيخ الألماني.



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والتحق قائد "الخضر" بالنادي "الازرق السماوي" في 2018 بعقد مدته خمسة مواسم قادما من ليستر سيتي بعقد مدته 68 مليون اورو.

وكان لاعب لوهافر الاسبق قد جدد عقده في جويلية 2022 مع بطل انقلترا لموسمين اضافيين اي الى غاية 2025.

وسجل محرز 15 هدفا إضافة إلى 13 تمريرة حاسمة خلال مشاركته في 47 مباراة مع "السيتي" في الموسم الماضي وساهم في الإنجاز التاريخي لناديه بتحقيق ثلاثية "البريمرليغ" والكأس ورابطة أبطال أوروبا.

كما يعد من العناصر الحاسمة في الفريق رفقة صانع الالعاب كيفين دو بروين والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

ومنذ انضمامه إلى "سيتي" سجل محرز 78 هدفا "للسيتزنز" خلال 236 مباراة في مختلف المنافسات.