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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي استيراد الحبوب و الاسمدة الروسية بافضل الشروط

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 19:11 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تحادث نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حول إمكانية استيراد الحبوب والاسمدة الروسية في هذه الظروف الصعبة بأفضل الشروط، وذلك خلال مأدبة غداء نظمها لافروف على شرف رؤساء الوفود الافريقية المشاركة في المنتدى الاقتصادي والإنساني، المنعقد في موسكو اليوم الخميس.

كما تباحث الوزيران، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، حول النهوض بالعلاقات الثنائية، وتكثيف التعاون في جميع المجالات، واستعادة نسق الزيارات رفيعة المستوى، والعمل على تنظيم الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة في أقرب الاجال الممكنة.
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واكّد عمّار في تدخله خلال مأدبة الغداء، أهمية احترام سيادة الدول وضمان المساواة بينها، مشيرا إلى العمل المشترك دون إقصاء من أجل دعم العلاقات الإنسانية واستنباط مقاربات وآليات جديدة.
يشار إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان أعرب خلال مداخلته في افتتاحية المنتدى، عن عزم بلاده تكثيف تعاونها مع البلدان الإفريقية وخاصة في المجال الزراعي، وتوفير المواد الغذائية في نطاق المساعدة والمعونة الإنسانية.


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