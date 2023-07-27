تونس 'تلتمس' من رئيس تتارستان دعم مساعيها لتوريد الحبوب بأسعار تفاضلية

تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار اليوم الخميس 27 جويلية 2023 على هامش افتتاح المنتدى الاقتصادي والإنساني بموسكو، مع رئيس الجمهورية الإتحادية بتتارستان رستم مينيخانوف.



وتعرّضت المحادثة إلى فرص تعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري والصناعات الميكانيكية الصناعات الغذائية (حلال) والمنتجات الرقمية فضلا عن مجالات الثقافة والرياضة، وفق بلاغ للوزارة.





وتمت الإشارة إلى استضافة الجانب التتاري 75 طالبا تونسيا مع إمكانية استقبال مزيدا من الطلبة.وقد أعرب نبيل عمار عن حاجة الجانب التونسي لتوريد الحبوب ملتمسا من مينيخانوف دعم مسعى تونس في ذلك والحصول على أسعار تفاضلية لا سيما وأنّ بلادنا تعاني شحّ المحاصيل الزراعية في هذه المدة بسبب الظروف المناخية الخاصة بينما تتوفر كميات انتاج هامة من الحبوب لدى عديد البلدان الأخرى.واتّفق الطرفان على تنشيط التعاون الثنائي في جميع المجالات حتى يرتقي إلى مستوى تطلعات الطرفين وتكثيف الزيارات الثنائية خاصة على المستوى الاقتصادي والثقافي.وأشار البلاغ إلى أن نبيل عمار أدّى بعد اللقاء، زيارة إلى الجناح التونسي بقاعة المعارض بسان بطرسبورغ حاثا الإطارات التونسية المشرفة على الجناح على بذل قصارى الجهد لمزيد تنشيط القطاع السياحي والمبادلات التجارية.