قافلة صحيّة عسكرية الخميس بمنطقة حمّام بورقيبة من ولاية جندوبة

ُتنظّم وزارة الدفاع الوطني، غدا الخميس، بالمدرسة الإعدادية بمنطقة حمّام بورقيبة التابعة لمعتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة، قافلة صحيّة عسكريّة متعدّدة الاختصاصات لفائدة أهالي المنطقة.وتندرج هذه المبادرة، في إطار دعم المنظومة الصحيّة الوطنية، وتقريب الخدمات الصحيّة من المواطنين بالمناطق الداخلية والحدودية النائية، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الاربعاء.وستوفّر القافلة التي تشرف على تنظيمها الإدارة العامة للصحة العسكرية، عيادات في ثمانية اختصاصات طبيّة، على غرار، الطب العام وأمراض النساء والتوليد وأمراض العيون وأمراض الأذن والأنف والحنجرة وأمراض القلب وأمراض الغدد الصماء وأمراض العظام والمفاصل، وطب الاسنان، يؤمّنها ثلّة من الإطارات الطبية وشبه الطبية العسكرية.