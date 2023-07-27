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وزير الصحة يؤكد لدى استقباله مسؤولين في شركة ادوي هندية على ضرورة بحث افاق مناسبة للاستثمار في الصناعات الدوائية

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 18:48 قراءة: 0 د, 24 ث
      
شدد وزير الصحة علي المرابط، الخميس بتونس، على ضرورة التنسيق المستمر قصد مزيد بحث آفاق مناسبة للتعاون والاستثمار في مجال الصناعات الدوائية.

وأكد الوزير، خلال لقائه بعدد من المسؤولين في شركة ادوية هندية (ناكتو فارما) على أهمية التعاون الثنائي في عدة مجالات تخص قطاع الصحة على غرار الصناعات الصيدلانية وتصدير الأدوية وتبادل الخبرات في مجالات التكوين والبحث العلمي.

...

وقد خصصت الجلسة لتناول المشاريع المستقبلية المشتركة وسبل دفع علاقات التّعاون الثّنائي وفرص الإستثمار في مجال الصناعات الصيدلانية وتصدير الأدوية.



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