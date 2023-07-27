بنزرت: متابعة الإجراءات والحلول العاجلة للتسريع في عودة الجسر المتحرك لوظيفته بعد حريق يوم امس

ودعا خلال إشرافه على اشغال جلسة عمل الجنة الجهوية اليوم الخميس، مكتب الدراسات المكلف باعداد الاختبارات الفنية إلى إستكمال التقرير النهائي بشان التقييم الفني والمالي وغيرها من تداعيات الحريق والحلول الفنية الواجبة في اقرب وقت (يوم الثلاثاء القادم على اقصى تقدير)، واتخاذ الاجراءات العملية لازالة ورفع كل مخلفات الحريق بما يسمح باتخاذ التدابير الفنية للانطلاق في إصلاح مختلف تجهيزات الجسر، بالاضافة الى تكليف مصالح الميناء بالعمل في الاثناء على إتخاذ التدابير والاجراءات الفنية والعملية التي من شانها تيسير العمل بصفة مؤقتة الى حين إعادة الامور إلى نصابها .