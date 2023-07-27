بنزرت: متابعة الإجراءات والحلول العاجلة للتسريع في عودة الجسر المتحرك لوظيفته بعد حريق يوم امس

جدد رئيس المجلس الجهوي لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي، التاكيد على جميع المصالح الفنية بضرورة التسريع في إنجاز مختلف الاشغال الواجبة لاعادة الجسر المتحرك لوظيفته التنموية الكاملة ومعالجة مخلفات الحريق الذي نشب امس الاربعاء بعدد من محلات المتغيرات الكهربائية اسفل برج المراقبة للجسر، واكد ان كافة المصالح المعنية
ودعا خلال إشرافه على اشغال جلسة عمل الجنة الجهوية اليوم الخميس، مكتب الدراسات المكلف باعداد الاختبارات الفنية إلى إستكمال التقرير النهائي بشان التقييم الفني والمالي وغيرها من تداعيات الحريق والحلول الفنية الواجبة في اقرب وقت (يوم الثلاثاء القادم على اقصى تقدير)، واتخاذ الاجراءات العملية لازالة ورفع كل مخلفات الحريق بما يسمح باتخاذ التدابير الفنية للانطلاق في إصلاح مختلف تجهيزات الجسر، بالاضافة الى تكليف مصالح الميناء بالعمل في الاثناء على إتخاذ التدابير والاجراءات الفنية والعملية التي من شانها تيسير العمل بصفة مؤقتة الى حين إعادة الامور إلى نصابها .
ودعا خلال إشرافه على اشغال جلسة عمل الجنة الجهوية اليوم الخميس، مكتب الدراسات المكلف باعداد الاختبارات الفنية إلى إستكمال التقرير النهائي بشان التقييم الفني والمالي وغيرها من تداعيات الحريق والحلول الفنية الواجبة في اقرب وقت (يوم الثلاثاء القادم على اقصى تقدير)، واتخاذ الاجراءات العملية لازالة ورفع كل مخلفات الحريق بما يسمح باتخاذ التدابير الفنية للانطلاق في إصلاح مختلف تجهيزات الجسر، بالاضافة الى تكليف مصالح الميناء بالعمل في الاثناء على إتخاذ التدابير والاجراءات الفنية والعملية التي من شانها تيسير العمل بصفة مؤقتة الى حين إعادة الامور إلى نصابها .
واكد والي الجهة، مواصلة اليقظة والعمل على تعبئة الجهود والتامين العام للمحيط وسلامة مستعملي الجسر، معربا عن تقديره الكبير للمجهودات المبذولة من قبل جميع الاطراف والهياكل المتداخلة وايضا التفاعل الايجابي للمواطنين مع مختلف الاجراءات العاجلة المتخذة للحد من تداعيات الحادث.
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