بنزرت:إنطلاق الاختبارات الفنية والتحقيقات الامنية بشان حريق الجسر المتحرك ببنزرت

انطلقت مساء اليوم الاربعاء، الاعمال الخاصة بالاختبارات الفنية، حول التداعيات المحتملة للحريق المفاجئ، الذي جد صباح اليوم بالجسر المتحرك ببنزرت، وذلك من قبل فريق فني من الخبراء المعتمدين والمختصين بالمجال.



كما تولت المصالح الامنية، من جانبها، إجراء الاختبارات والتحاليل والتحقيقات الامنية حول ملابسات الحريق، وذلك بحضور رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، رئيس المجلس الجهوي للامن، والي بنزرت سمير عبد اللاوي، وبقية الهياكل المتدخلة .





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