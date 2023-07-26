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وزيرة التجهيز تؤكد فتح تحقيق امني واختبارات فنية معمقة بشان تداعيات الحريق بالجسر المتحرك ببنزرت

Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 - 16:16 قراءة: 1 د, 17 ث
      
أفادت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، انه سيتم، اليوم الاربعاء، الانطلاق في إعداد تقارير اختبارات معمّقة بشان مختلف التداعيات المحتملة التي خلفها الحريق المفاجئ الذي جدّ هذا الصباح بالجسر المتحرك ببنزرت.

وقالت الوزيرة التي ادت زيارة لموقع الحريق، ظهر الاربعاء رفقة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، إن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اعطى تعليماته المباشرة، كما رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، لفتح بحث معمّق بشان الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لضمان السير العادي لهذه المنشأة الاستراتيجية.

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وأضافت في ذات السياق، انه سيتم عقب تقييم كل الاضرار توفير جميع الآليات والوسائل اللوجستية لتامين خدمات الجسر من حيث النقل البري وأيضا النقل البحري لاحقا.

وأشار رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، انه تم اعادة فتح حركة مرور العربات بأنواعها على الجسر وأيضا حركة المترجلين ،بالتوازي مع بقية اعمال المراقبة الميدانية لموقع الحريق الذي تم اخماده بالكامل.
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يشار الى أن جلسة عمل جمعت وزيرة التجهيز ووالي بنزرت ببقية اعضاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة وبقية المصالح الفنية اليوم بمقر الولاية، وذلك لضبط الإجراءات العملية الواجبة بشان التقييم العام لتداعيات الحريق وتنسيق الجهود العملية بين مختلف الأطراف لإصلاح الاضرار النادية واللوجستية التي خلفها الحريق .

وكان المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت، العميد كمال المليتي، اكد لـ"وات"، انه تمت مع منتصف نهار اليوم الاربعاء، السيطرة على الحريق المفاجئ الذي جدّ باحد محلات التعديل الكهربائي الواقعة اسفل برج المراقبة بالجسر مع تواصل مرحلة اليقظة.


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