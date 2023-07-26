بنزرت: غلق مؤقت لحركة السير على الجسر المتحرك إثر نشوب حريق مفاجئ باحدى محلات التعديل الكهربائي اسفل برج المراقبة‎

افادت المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت ام الزين الطمني، انه تم غلق حركة السير مؤقتا، على الجسر المتحرك، والسماح فقط للمتواجدين فوقه بالعبور، وذلك من اجل السماح لمصالح الحماية المدنية بالتدخل السريع لاخماد حريق مفاجئ جد اليوم الاربعاء (الساعة العاشرة والنصف صباحا)، باحد محلات التعديل الكهربائي الواقعة اسفل ببرج المراقبة بالجسر.



واكدت الطمني في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان الحريق لن يؤثر على السير العادي للمرفق العام للمنشأة، ودعت مستعملي الجسر من اصحاب العربات الى المرور عبر الطريق السريعة GP11 بمنزل بورقيبة.





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