Babnet

بنزرت: غلق مؤقت لحركة السير على الجسر المتحرك إثر نشوب حريق مفاجئ باحدى محلات التعديل الكهربائي اسفل برج المراقبة‎

Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 - 12:04 قراءة: 0 د, 48 ث
      
افادت المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت ام الزين الطمني، انه تم غلق حركة السير مؤقتا، على الجسر المتحرك، والسماح فقط للمتواجدين فوقه بالعبور، وذلك من اجل السماح لمصالح الحماية المدنية بالتدخل السريع لاخماد حريق مفاجئ جد اليوم الاربعاء (الساعة العاشرة والنصف صباحا)، باحد محلات التعديل الكهربائي الواقعة اسفل ببرج المراقبة بالجسر.

واكدت الطمني في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان الحريق لن يؤثر على السير العادي للمرفق العام للمنشأة، ودعت مستعملي الجسر من اصحاب العربات الى المرور عبر الطريق السريعة GP11 بمنزل بورقيبة.

...

ومن جانبه، ذكر رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي خلال إشرافه على تدخلات فرق الحماية المدنية، انه تم تفعيل المخطط الجهوي لتنظيم النجدة للغرض وتسخير كافة الوسائل اللوجستية والبشرية لاخماد الحريق.

يشار الى ان الاسباب الاولية للحريق قد تعود لتماس كهربائي جد بمحل التعديل الكهربائي، وفق المصالح الفنية للجسر في إنتظار السيطرة على الحريق وإستكمال البحث والتقصي الشامل في الغرض.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270500


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 26 جويلية 2023 | 8 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:15
19:33
16:15
12:33
05:20
03:36
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet32°
32° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-25
33°-23
42°-25
40°-29
38°-28
  • Avoirs en devises
    22941,3

  • (24 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39864 DT        1$ =3,05642 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juil)   671,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*