Babnet

شباب بلوزداد يضم لاعب النجم الساحلي زين الدين بوتمان

Publié le Mardi 25 Juillet 2023 - 20:11 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اعلن نادي شباب بلوزداد، بطل الجزائر لكرة القدم، اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انتدابه لاعب الوسط الجزائري للنجم الساحلي زين الدين بوتمان بموجب عقد يمتد الى غاية 2025.

وقال النادي الجزائري "انضم اللاعب زين الدين بوتمان إلى صفوف فريق شباب بلوزداد قادما من النجم الساحلي حيث أمضى متوسط الميدان على عقد يربطه بالفريق إلى غاية صيف 2025".
ودخل زين الدين بوتمان مؤخرا في خلاف مع النجم الساحلي بسبب مستحقات مالية متخلدة. وكان اللاعب قد انتقل الى فريق جوهرة الساحل في فيفري 2021 بعقد لمدة موسمين ونصف.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270475


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
أول أوسو
الثلاثاء 25 جويلية 2023 | 7 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:16
19:34
16:15
12:33
05:19
03:35
الرطــوبة:
% 74
Babnet
Babnet44°
30° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
44°-29
33°-25
33°-24
41°-25
41°-30
  • Avoirs en devises
    22941,3

  • (24 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39864 DT        1$ =3,05642 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juil)   671,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*