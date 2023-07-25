شباب بلوزداد يضم لاعب النجم الساحلي زين الدين بوتمان

اعلن نادي شباب بلوزداد، بطل الجزائر لكرة القدم، اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انتدابه لاعب الوسط الجزائري للنجم الساحلي زين الدين بوتمان بموجب عقد يمتد الى غاية 2025.



وقال النادي الجزائري "انضم اللاعب زين الدين بوتمان إلى صفوف فريق شباب بلوزداد قادما من النجم الساحلي حيث أمضى متوسط الميدان على عقد يربطه بالفريق إلى غاية صيف 2025".

ودخل زين الدين بوتمان مؤخرا في خلاف مع النجم الساحلي بسبب مستحقات مالية متخلدة. وكان اللاعب قد انتقل الى فريق جوهرة الساحل في فيفري 2021 بعقد لمدة موسمين ونصف.