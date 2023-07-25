رابطة أبطال إفريقيا (قرعة الدور التمهيدي الاول): النجم الساحلي في مواجهة شباب قسنطينة الجزائري

وضعت عملية القرعة الخاصة بالدور التمهيدي الاول لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم التي جرت اليوم الثلاثاء بمقر الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة النجم الساحلي في مواجهة شباب قسنطينة الجزائري.



وستقام مقابلة الذهاب في الجزائر بين 18 و20 أوت على ان تدور مبارياة الاياب في تونس بين 25 و27 من نفس الشهر.





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