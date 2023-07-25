رابطة أبطال إفريقيا (قرعة الدور التمهيدي الاول): النجم الساحلي في مواجهة شباب قسنطينة الجزائري

وضعت عملية القرعة الخاصة بالدور التمهيدي الاول لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم التي جرت اليوم الثلاثاء بمقر الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة النجم الساحلي في مواجهة شباب قسنطينة الجزائري.
وستقام مقابلة الذهاب في الجزائر بين 18 و20 أوت على ان تدور مبارياة الاياب في تونس بين 25 و27 من نفس الشهر.
وستقام مقابلة الذهاب في الجزائر بين 18 و20 أوت على ان تدور مبارياة الاياب في تونس بين 25 و27 من نفس الشهر.
وفي صورة التاهل، يلاقي النجم الساحلي في الدور التمهيدي الثاني المتاهل من المواجهة التي ستجمع بين آسكو كارا الطوغولي والجيش الملكي المغربي. وستقام مقابلة الذهاب في تونس بين 15 و17 سبتمبر في حين ستدور مباراة الاياب في الطوغو او المغرب بين 29 سبتمبر و1 اكتوبر.
اما الترجي الرياضي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في هذه المسابقة، فسيكون معفى في الدور الاول على ان يلاقي في الدور التمهيدي الثاني المترشح من المواجهة التي ستجمع بين فريقي غارد من النيجر والجمارك البوركيني. وسيخوض الترجي الرياضي لقاء الذهاب خارج ارضه بين 15 و17 سبتمبر على ان يستضيف منافسه في مباراة الاياب بين 29 سبتمبر و1 اكتوبر.
الدور التمهيدي الاول :
حافيا كوناكري (غينيا) - جينيراسيون فوت (السينغال)
غارد (النيجر) - الجمارك (بوركينافاسو)
بو رانجرز (سيراليون)- ليسكر (ليبيريا)
ميدياما (غانا) - ستارز (نيجيريا)
كا أم كا أم (زامبيا) - سان جورج (اثيوبيا)
آ بي آر (رواندا) - غاديدكا (الصومال)
بينجي (الغابون) - بومامورو (البورندي)
آ ف ستارز (ناميبيا) - ديناموس (زامبيا)
صونغو (الموزمبيق) - مامبا (اسواتيني)
دراغون (غينيا الاستوائية) - بولاتز (مالاوي)
أهلي بنغازي (ليبيا) - اينييمبا (نيجيريا)
كوتون (البنين) - آسيك ميموزا (كوت ديفوار)
شباب قسنطينة (الجزائر) - النجم الساحلي (تونس)
آسكو كارا (طوغو) - الجيش الملكي (المغرب)
ريال باماكو (مالي) - سي سبورت (الكامرون)
نواذيبو (موريتانيا) - اهلي طرابلس (ليبيا)
بريميرو آغوستو (انغولا) - فيتا كلوب (ج.الكونغو الديمقراطية)
نادي السلام (جنوب السودان) - الهلال (السودان)
أوتوهو (الكونغو) - المريخ (السودان)
آساس (جيبوتي) - يونغ آفريكانز (تنزانيا)
غالاكسي (بوتسوانا) - فايبرز (اوغندا)
جبل (جزر القمر) - أورلاندو بيراتس (جنوب افريقيا)
الدور التمهيدي الثاني :
حافيا كوناكري (غينيا) - جينيراسيون فوت (السينغال) / الوداد البيضاوي (المغرب)
غارد (النيجر) - الجمارك (بوركينافاسو) / الترجي الرياضي (تونس)
بو رانجرز (سيراليون)- ليسكر (ليبيريا) / شباب بلوزداد (الجزائر)
ميدياما (غانا) - ستارز (نيجيريا) / حورويا (غينيا)
كا أم كا أم (زامبيا) - سان جورج (اثيوبيا) / الأهلي (مصر)
آ بي آر (رواندا) - غاديدكا (الصومال) / بيراميدز (مصر)
بينجي (الغابون) - بومامورو (البورندي) / ماميلودي صان داونز (جنوب افريقيا)
آ ف ستارز (ناميبيا) - ديناموس (زامبيا) / سيمبا (تنزانيا)
صونغو (الموزمبيق) - مامبا (اسواتيني) / بيتروليوس (انغولا)
دراغون (غينيا الاستوائية) - بولاتز (مالاوي) / تي بي مازيمبي (ج . الكونغو الديمقراطية)
أهلي بنغازي (ليبيا) - اينييمبا (نيجيريا) / كوتون (البنين) - آسيك ميموزا (كوت ديفوار)
شباب قسنطينة (الجزائر) - النجم الساحلي (تونس) / آسكو كارا (طوغو) - الجيش الملكي (المغرب)
ريال باماكو (مالي) - سي سبورت (الكامرون) / نواذيبو (موريتانيا) - اهلي طرابلس (ليبيا)
بريميرو آغوستو (انغولا) - فيتا كلوب (ج.الكونغو الديمقراطية) / نادي السلام (جنوب السودان) - الهلال (السودان)
أوتوهو (الكونغو) - المريخ (السودان) / آساس (جيبوتي) - يونغ آفريكانز (تنزانيا)
غالاكسي (بوتسوانا) - فايبرز (اوغندا) / جبل (جزر القمر) - أورلاندو بيراتس (جنوب افريقيا)
ملاحظة : تجرى مباريات ذهاب الدور التمهيدي الاول بين 18 و 20 أوت القادم في حين تقام مقابلات الاياب بين 25 و27 من نفس الشهر. اما مواجهات ذهاب الدور التمهيدي الثاني فتقام بين 15 و17 سبتمبر القادم على أن تدور لقاءات العودة بين 29 سبتمبر و1 أكتوبر المقبلين.
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