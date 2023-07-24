ولاية القصرين تحتفي بداية من اليوم إلى غاية 15 أوت المقبل بالمهرجان الوطني لمصيف الكتاب

تحتفي ولاية القصرين بداية من اليوم الإثنين إلى غاية 15 أوت المقبل بالمهرجان الوطني لمصيف الكتاب ، الدورة الثلاثون وطنيا والرابعة جهويا ، وذلك بمشاركة ثلة من الشعراء الشعبين وأساتذة قانون وكتاب ومبدعين .



وتتميز هذه الدورة بتنوع الأنشطة الثقافية والتنشيطية والترفيهية منها عروض مسرحية وفرجوية وندوات فكرية وحلقات نقاش حول عدة مواضيع هامة على غرار مضار التدخين ، والتمييز العنصري ، وحماية البيئة والمحيط ، ومناهضة العنف الأسري والعنف المسلط على المرأة والطفل إلى جانب ومضات تحسيسيةوحملات نظافة بالمكتبات العموميةوالساحات العامة بالجهة .





...



وذكرت مديرة المكتبة الجهوية بالقصرين ، فتحية بناني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المهرجان الوطني لمصيف الكتاب تنظمه إدارة المطالعة العمومية والمكتبات العمومية بجلّ ولايات الجمهورية وتشرف عليه المندوبيات الجهوية للثقافة والمكتبات الجهوية.

وبينت بناني أن الإفتتاح الجهوي لهذه التظاهرة ينطلق مساء اليوم بفضاء الحي الأولمبي بالقصرين المدينة بورشات موجهة للأطفال ومعرض للكتب وآخر للفنون التشكيلية مع معرض لرموز أدبية محلية ووطنية تتخللها وصلات فنية موسيقية لمجموعة موازين ووصلات شعرية يؤثثها ثلة من الشعراء الشعبيين بالجهة .

وأضافت بناني في سياق متصل أن مختلف المكتبات العمومية بالجهة البالغ عددها 16 والمكتبات القارة وعددها 3 مكتبات متنقلة تتضمن طيلة المهرجان ندوات فكرية ولقاءات وفقرات تنشيطية وحفلات توقيع لإصدارات جديدة لشعراء ومبدعين جهويين ومحليين ، مؤكدة أن هذه التظاهرة تعدّ فرصة لخروج الكتاب من الفضاءات المغلقة الى الفضاءات الخارجية ، الى المنتزهات العائلية والساحات العامة في سبيل تقريبه من رواد المكتبات ومن مختلف الفئات ومزيد ترغيبهم في المطالعة .