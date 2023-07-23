المنستير: عروض متنوعة في الدورة الثانية لمهرجان ليالي المكنين الصيفية رغم الصعوبات (مدير المهرجان )

برمجت جمعية روافد للفن المسرحي بالمكنين بدعم من بلدية المكنين والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير الدورة الثانية لمهرجان ليالي المكنين الصيفية تسعة عروض متنوعة في مجالي الموسيقى والمسرح ضمن الدورة الثانية لمهرجان ليالي المكنين الصيفي من 1 إلى 14 أوت 2023 حاول المنظمون من خلالها إرضاء جميع الأذواق وذلك بالرغم من الصعوبات الكثيرة وفق ما أفاد مدير المهرجان مراد باشا خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بمتحف المكنين.





ويفتتح محمّد الجبالي المهرجان بعرض فني يوم غرة أوت وهو عرض اقتنته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير لفائدة المهرجان. وسيقع خلال الافتتاح تكريم العديد من الوجود الثقافية التي ساهمت في التأسيس أو الارتقاء بالمشهد الثقافي بالمكنين على غرار سعيد أبو بكر وسالم موسى ولخضر جديرة.



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وسيكون الجمهور يوم 3 أوت على موعد مع مسرحية "أحلى عيلة " لأكرم الغربي، ويوم 4 أوت مع العرض الصوفي "القبة" للفنّان أحمد زيتون. وتتواصل العروض يوم 7 أوت مع عرض "راب لسنفرا"، ويوم 10 أوت عرض فني لمرتضي الفتيتي في حين تؤثث وجيهة الجندوبي سهرة 11 أوت بعرض مسرحي.



ولم تقع برمجة سهرة فيها عرض مكني نظرا لضيق الوقت فإعداد عرض فني بمشاركة جميع فناني المكنين التي تعج بالفرق الموسيقية والطاقات الفنية والشبابية يستوجب الإعداد له منذ شهر مارس حسب مراد باشا.

وخصصت هيئة المهرجان سهرة 12 أوت للأطفال مع عرض "عبودة" للفنّان رياض النهدي، ويوم 13 أوت ستكون سهرة الأبطال للاحتفاء بأبطال مدينة المكنين الذين تألقوا في الرياضات الجماعية والفردية. ويختتم زياد غرسة المهرجان يوم 14 أوت 2023.

وبرمجت الهيئة سهرة خاصة يوم 5 سبتمبر للاحتفال بذكرى 5 سبتمبر يؤثثها الفنّان رؤوف ماهر وذلك نزولا عند رغبة الجمهور حسب مراد باشا

وينطلق بيع التذاكر التي يتراوح سعرها بين 6 دنانير لعرض الأطفال وبين 10 دينار و15 دينارا بالنسبة للعروض الاخرى وذلك بداية من مساء الثلاثاء 25 جويلية الجاري بمسرح الهواء الطلق بالمكنين وبدار الشباب بالمكنين حسب ذات المصدر.



وتتميز هذه الدورة بمبادرة هيئة المهرجان بتخصيص لأوّل مرّة اشتراكات مجانية للمتفوقين في البكالوريا وعدد من الاشتراكات والتذاكر لكبار السن المقيمين بمركز جمعية رحمة لرعاية المسنين وفاقدي السند بالمكنين إلى جانب تخصيص مكان لهم في مسرح الهواء الطلق بالمكنين حسب ما أكد مدير المهرجان مراد باشا.

ودعمت بلدية المكنين هذا المهرجان باعتماد قدره 50 ألف دينار وهي الداعم الأساسي له.

وذكر من جهته الفنّان أحمد زيتون في تصريح لمكتب "وات " بالمنستير على هامش الندوة الصحفية بأنّ عرض "القبة" يضم 35 عنصرا بين منشدين وعازفين وراقصين ويتميز بنسبة كبيرة من الإنتاج الخاص والموسيقي الحديثة والكلمات والتوزيع.

ويتضمن عرض "القبة" في نسخة 2023 كلّ الطرق الصوفية والمغاربية مع إضافات متمثلة في مختارات من الأغاني المغاربية .. وتشمل المستجدات كذلك الشروع في تضمين الكوريغرافيا في عرض "القبة"