روما : رئيس الجمهورية يلتقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

في إطار مشاركته في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة، التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الأحد 23 جويلية 2023 بروما، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأشاد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، بمتانة علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين تونس والإمارات، وأشار إلى ما يتوفر للبلدين من فرص واعدة لمزيد تطوير هذه الروابط التاريخية لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والبديلة وتحلية المياه والرعاية الصحيّة والتعليم وغيرها من القطاعات.





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