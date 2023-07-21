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تونس تشهد ارتفاعا في نسبة امتلاء السدود الى 9ر34 بالمائة في ظل خطط مستمرة للتقسيط و منع الضخ العشوائي

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 20:54 قراءة: 1 د, 52 ث
      
بلغت نسبة امتلاء السدود في تونس، الى حدود 20 جويلية 2023، قرابة 9ر34 بالمائة ..ورغم مساهمة امطار ماي وجوان 2023 في ارتفاع المخزون ب9ر6 بالمائة تستمر اليلاد في تطبيق سياسة التقسيط والحد من الضخ العشوائي.

وكشف مديرعام مكتب التخطيط والتوازنات المالية بوزارة الفلاحة، حمادي الحبيب، الجمعة خلال الندوة الصحفية الدورية لوزارة الفلاحة ان ايرادات السدود تعتبر ضعفية.

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وبلغت مخزونات السدود ما بين 1 سبتمر 2022 و 19 جويلية 2023 قرابة 680 مليون متر مكعب ووصلت الايرادات في الفترة الفاصلة بين 10 ماي و24 جوان 2023 قرابة 310 مليون متر مكعب منها 160 مليون متر مكعب بسد ملاق.
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واشار الحبيب الى ان نسبة امتلاء سد سيدي سالم بلغت بحلول 1 ماي 2023، قرابة 98 مليون مترمكعب مما يشكل نسبة امتلاء في حدود 17 بالمائة وقد ارتفعت النسبة يوم 12 جويلية 2023 الى 41 بالمائة بفضل بلوغ الايرادات 235 مليون مترمكعب.

ولاحظ ان خطة ترشيد حصص مياه الري تقوم على توجيه 9ر22 مليون متر مكعب لشهري جويلية واوت من منظومة سيدي سالم مياه اقصى الشمال لسد حاجة 7 مندوبيات وهي باجة ومنوبة وبنزرت واريانة وبن عروس وتونس ونابل.

وتمت برمجة تحويل 5ر52 مليون متر مكعب لولايات جندوبة والكاف وباجة في اطار منظومة بوهرتمة - ملاق منها 7ر12 مليون متر مكعب لشهري جويلية واوت 2023 وفق الحبيب.

ولاحظ انه تمت كذلك برمجة 5ر4 مليون متر مكعب لولايات القيروان والمنستير وسوسة والمهدية عبر منظومة نبهانة منها مليون متر مكعب لشهري جويلية واوت 2023.

وتعمل الوزارة،على التنسيق مع وزارة الداخلية لمنع جولان الحفارات غير المرخص لها في تعاطي نشاط التنقيب عن المياه وعدم تمكين اصحاب الابار العشوائية من ربط المضخات بدون ترخيص مسبق وتفعيل قرارات الحجز والتحسيس بالتصدي لظاهرة الحفر العشوائي.

ورفعت السلط الرقابية 243 مخالفة اعتداء على الملك العمومي للمياه، خلال سنة 2022 و 145 مخالفة الى غاية 12 جويلية 2023 في حين تم تركيز خلية ازمة على المستوى المركزي والجهوي لمتابعة ملف ظاهرة الضخ والحفر العشوائي .

ولاحظ ان عملية التقسيط في استهلاك المياه مكنت من توفير حوالى 100 الف متر مكعب يوميا وقد تم رفع 1110 مخالفات منها 442 مخالفة تتعلق بري العقارات الفلاحية و 148 لري المساحات الخصراء و 263 مخالفة لغسيل السيارات.


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