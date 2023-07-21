بن عروس : المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية بن عروس يواصل فعالياته بمدينة حمام الانف

تواصل مختلف المكتبات العمومية بولاية بن عروس احتضان مختلف فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب من خلال تنظيم انشطة ميدانية متنوعة تجمع بين الورشات والعروض التنشيطية والمسابقات والورشات والعروض الموسيقية .



وخصصت فعاليات اليوم الثاني من المصيف في مدينة حمام الانف للورشات مع مراوحات موسيقية امنها الاستاذ وحيد الحثروبي

وتوزعت الورشات على الشاطئ على ورشة البراعات اليدوية ورسكلة الورق لصنع مجموعة من الحاملات المختلفة أمّنتها جمعية العمل الرشيد للبيئة والتنمية والتي خصصت حيزا من نشاطها لمداخلة علمية حول التلوث تخللتها أغاني بيئية لثلة من الأطفال وورشة في الرسم بالرمل الملون واخرى في التنمية التنمية البشرية وحصة تدريبية في الاتصال والتواصل الفعّال ليفتح اثرها المجال للأطفال للألعاب والتواصل في ما بينهم مع تقديم شروحات للأولياء في طرق التعامل مع الأبناء



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وتتواصل عروض المهرجان اليوم الجمعة بعرض تنشيطي للأطفال لفرقة طارق الزرقاطي بعنوان "البحر والماء" يليه مسابقات تربوية وعرض شريط سينمائي للأطفال وفقرات موسيقية تنشيط السيد البشير الشوكاني وراضية شريف و عماد دبيش.

ويخصص اليوم الثاني للمطالعة مع فقرات تنشيطية يؤمنها نفس الفريق ويختتم البرنامج يوم الاحد القادم بعرض مسرحي لجمعية منتدى المبدعين بحمام الأنف وألعاب تثقيفية وتنشيط موسيقي إلى جانب تقديم نصائح السلامة الواجب اتباعها من قبل الأطفال خلال فصل الصيف يؤمنها الدكتور لطفي العياري

يذكر ان فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب انطلقت من فضاء الهواء الطلق ودار الضيافة بمدينة مرناق وتواصلت بالخليدية بالموقع الاثري بأوذنة قبل ان تحل بمدينة حمام الانف ومنها ستتواصل بمدينة الزهراء بداية من يوم الاثنين المقبل قبل ان تختتم بكل من مدينتي المحمدية والمروج .