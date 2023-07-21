بنزرت: استعدادات جهوية لانجاح مختلف المهرجانات بالولاية

مثل موضوع ضبط آخر الاستعدادات اللوجستية والبشرية لحسن تنظيم مختلف الفعاليات والمهرجانات المبرمجة بجميع معتمديات ولاية بنزرت، أبرز محاور جلسة العمل الموسعة التي انتظمت اليوم بمقر الولاية .



ولدى إشرافه على أشغال الجلسة، شدد رئيس المجلس الجهوي للثقافة والي بنزرت سمير عبد اللاوي، على أهمية نشر البعدين الثقافي والترفيهي لدى برمجة العروض المهرجانية، وحرص السلط الجهوية الدائم على دعم جميع مهرجانات الجهة المحلية والجهوية والدولية ،سواء ماديا او ادبيا .

كما دعا الوالي جميع القائمين على مختلف الفعاليات المهرجانية إلى إيلاء عمليات التنسيق والتحضيرات اللوجستية والبشرية، ما يجب من أهمية لضمان نجاحهم ونجاح المهرجانات والاستجابة لانتظارات الجماهير المتعطشة لكل فعل ثقافي وترفيهي اصيل ويستجيب لمختلف الاذواق.



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ومن جانبه أشار المندوب الجهوي للشؤون الثقافية ببنزرت فوزي بن قيراط أن الجهة تضم 13 مهرجانا منها 6 في اطار ليالي صيفية تتولى المندوبية تنظيمها تحت إضراف الوزارة والولاية، مبينا أن وزارة الشؤون الثقافية وفرت للجهة 8 عروض مدعومة بقيمة حوالي 47.800 الف دينار و15 عرضا موسيقيا مدعوما من قبل المندوبية بقيمة مالية تناهز 41.600 الف دينار علاوة على 10 عروض مسرحية ، كما يبلغ الدعم العمومي الإجمالي المباشر وغير المباشر المقدم لمختلف الفعاليات المهرجانية بالجهة دون اعتبار الدعم المخصص لمهرجان بنزرت الدولي 70 الف دينار .

وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة تم فيها استعراض مجمل البرامج المعدة في اطار مختلف الفعاليات المهرجانية كما تم في اعقابها تكوين خلية جهوية ستعنى بالتنسيق العام بين مختلف القائمين على المهرجانات بما من شأنه ضمان نجاحها التنظيمي والجماهيري والفني .