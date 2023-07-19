النادي البنزرتي يواصل تحضيراته في مركب حمام بورقيبة

دخل النادي البنزرتي المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم الجديد من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الذي ينطلق يوم 19 اوت المقبل حيث تحول منذ يومين الى مركب حمام بورقيبة بعين دراهم لخوض تربص تحضيري سيتواصل الى يوم 23 جويلية الجاري .



وكان النادي البنرتي استانف تحضيراته للموسم الجديد يوم 30 جوان الماضي بملعب 15 اكتوبر ببنزرت تحت اشراف المدرب راتكو دوستانيتش بمساعدة هشام الصيد وعلي المشاني.