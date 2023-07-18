المنستير: الإعلان عن نتائج المسابقة العربية "رمضان بنكهة بلدي العربي

أعلنت مساء يوم الاثنين بالمنستير الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة عن نتائج المسابقة العربية رمضان بنكهة بلدي العربي في نسختها الثالثة التي نظمتها بدعم من وزارة التربية وسجلت تتويج 60 من التلاميذ من تونس والجزائر وقطر في عدة مسابقات.



وفازت بالجائزة الأولى في مبادرة رمضان بنكهة بلدي العربي3 للفئة 5 سنوات -8 سنوات ميار دخيل من القسم التحضيري برأس الجبل بولاية بنزرت، وبالجائزة الثانية مريم نجيمة من المدرسة التونسية علمني عن بعد.

وتوج بالجائزة الأولى في ذات المسابقة لفئة 8 سنوات-15 سنة أحمد الغزلاني من مدرسة الحنايات بزغوان ، وبالجائزة الثانية براءة قاسمي من المدرسة الابتدائية الجديدة زانوش بولاية قفصة.



وحصدت الجائزة الأولى في مسابقة "صنعة بلادي المقدية: فخار بلادي" همس الزيادي من مدرسة الشيخ مبارك بمنزل التميم بولاية نابل، والجائزة الأولى في مسابقة نرسم صورة لبلادي ايلاف الهذلي من المدرسة الابتدائية المزارة بولاية باجة ، والجائزة الأولى في مسابقة النسيج عائشة القاسمي من مدرسة الكمال بولاية صفاقس.وآلت الجائزة الأولى في مسابقة البرمجة بالسكراتش لمحمّد أمين ضيف الله من المدرسة الإعدادية النموذجي بالمنستير، والجائزة الثانية ليوسف بن سالم من جمعية العلوم والتكنولوجيات والهندسة والرياضيات بولاية صفاقس. وتحصلت على لقت القائدة العربية الصغيرة التلميذة رزان القاسمي عن مبادرتها ضمن تظاهرة "تراث بلادي" بتسجيل أكثر من 20 مقطع فيديو يعرف بتراث تونس.وفازت في مسابقة "تظاهرة تراث بلادي" بالجائزة الأولى المدرسة الإبتدائية الواحة بدوز بولاية قبلي. واحتلت المندوبية الجهوية للتربية بنابل المرتبة الأولى كأفضل مندوبية من حيث مشاركتها بأكبر عدد من الأعمال 166 مشاركة وذلك للمرة الثانية على التوالي، تلتها المندوبية الجهوية للتربية بقابس بمجموع 64 مشاركة وتحصلت على المرتبة الثالثة المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية ب53 مشاركة وذلك وفق تصريح رئيسة الجمعية ياسمين الصكلي لمكتب "وات" بالمنستير.وتصدرت المدرسة الابتدائية دوار اللوز بولاية نابل المرتبة الأولى من حيث أكبر عدد من الأعمال ب72 مشاركة في حين الت جائزة المشرفين على أكبر عدد من الأعمال الى المربية انصاف احمدي من المدرسة الابتدائية دوار اللوز بولاية نابل تليها المربية سالمة الحاج سالم بالمدرسة الابتدائية بني طورش الهنيات ملوش بولاية المهدية ثم المربية آمل بوخبز من المدرسة الابتدائية القرع بجربة بولاية مدنين.وبلغ مجموع المشاركات التي تلقتها الجمعية على بريدها 2630 مشاركة من تونس والجزائر ومصر والبحرين والسعودية والكويت وقطر مقابل 740 مشاركة سنة 2022. وستنظم الجمعية لاحقا حفلا لتتويج الفائزين.وكانت مبادرة مسابقة رمضان بنكهة بلدي العربي تحصلت على قلادة مؤسسة الأمير محمّد بن فهد العالمية للأعمال التطويعة في الوطن العربي كأفضل مشروع تطوعي ثقافي لسنة 2022 علاوة على فوزها بالجائزة الأولى في مجال التراث والثقافية والفنون في مقر جامعة الدول العربية في غرة فيفري 2023 حسب رئيسة الجمعية.