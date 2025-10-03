Babnet   Latest update 23:08 Tunis

بن عروس: طبيب وأعوان الحماية المدنية ينقذون عاملين سقطت عليهما أعمدة حديدية من موت محقق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e03bfb3e9322.18854484_gklqenmjfpoih.jpg width=100 align=left border=0>
صورة توضيحية
Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 22:08
      
شهدت جهة بن عروس اليوم حادثة أليمة تمثلت في إصابة خمسة عمال داخل حضيرة أشغال جسر على مستوى مدخل الطريق السيارة الجديدة تونس–جلمة، وذلك إثر سقوط أعمدة حديدية عليهم.

وكان من بين المصابين عاملان تعرضا لتوقف قلبي وفقدا الوعي تمامًا، ما جعل الحاضرين يعتقدون أنهما فارقا الحياة. غير أن تدخل طبيب الحماية المدنية وأعوانها وإطارات الإدارة الجهوية ببن عروس كان حاسمًا، حيث بادروا بتقديم الإسعافات الأولية من خلال الإنعاش القلبي عبر الضغط المتكرر على الصدر والتنفس الاصطناعي، ما مكّن من استعادة نبضهما قبل نقلهما بسرعة إلى المستشفى.



وقد خضع المصابان للفحوصات الطبية اللازمة، وتبيّن أنهما عادا للحياة بفضل العناية الإلهية والتدخل العاجل لأعوان الحماية، رغم تعرضهما إلى كسور في الأطراف وإصابات مختلفة.


الجمعة 03 أوكتوبر 2025 | 11 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:02
15:28
12:15
06:16
04:50
تونس
