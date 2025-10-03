بن عروس: طبيب وأعوان الحماية المدنية ينقذون عاملين سقطت عليهما أعمدة حديدية من موت محقق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e03bfb3e9322.18854484_gklqenmjfpoih.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت جهة بن عروس اليوم حادثة أليمة تمثلت في إصابة خمسة عمال داخل حضيرة أشغال جسر على مستوى مدخل الطريق السيارة الجديدة تونس–جلمة، وذلك إثر سقوط أعمدة حديدية عليهم.



وكان من بين المصابين عاملان تعرضا لتوقف قلبي وفقدا الوعي تمامًا، ما جعل الحاضرين يعتقدون أنهما فارقا الحياة. غير أن تدخل طبيب الحماية المدنية وأعوانها وإطارات الإدارة الجهوية ببن عروس كان حاسمًا، حيث بادروا بتقديم الإسعافات الأولية من خلال الإنعاش القلبي عبر الضغط المتكرر على الصدر والتنفس الاصطناعي، ما مكّن من استعادة نبضهما قبل نقلهما بسرعة إلى المستشفى.

