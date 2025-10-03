ترامب: حماس مستعدة لسلام دائم وعلى إسرائيل وقف قصف غزة فورا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e03eb5d83f60.63115007_ipnlmfjkoehqg.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رده على قرار حركة "حماس" قبول مقترحه لوقف الحرب في غزة، أن الحركة مستعدة لسلام دائم. وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا.



وقال ترامب: "بناءا على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم. على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة! في الوقت الحالي، من الخطير جدًا القيام بذلك".

