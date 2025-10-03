Babnet   Latest update 23:08 Tunis

الكاف: افتتاح فعاليات مهرجان الفروسية بسيدي رابح

Publié le Vendredi 03 Octobre 2025
      
انطلقت اليوم الجمعة، بمعتمدية ساقية سيدي يوسف الحدودية، فعاليات مهرجان سيدي رابح المغاربي للفروسية السنوي في حلة جديدة تجمع بين معارض للصناعات التقليدية والمنتوجات المتنوعة والعروض الفرجوية ومنها عروض الفروسية  وذاك في سعي الى تحويل هذه التظاهرة إلى مهرجان دولي مغاربي  كخطوة أولى قبل تدويله  وفق ما كشفت عنه الكاتبة العامة  لجمعية فرسان سيدي تليل بقرية سيدي رابح الحدودية الواقعة جنوب معتمدية الساقية،سهام حمادي التي تنظم التظاهرة.

    ويتضمن  المهرجان في جوهره، وفق البرمجة التي أعدتها جمعية فرسان سيدي تليل عروضا فرجوية تحتل  فيها العروض الفروسية الصدارة والتي تمثل جوهر التظاهرة التي تعمل كل الأطراف على المحافظة عليها باعتبارها تمثل  تقليدا فرجويا دأبت على احتضانه سنويا   منطقة سيدي رابح  منذ ان كانت التظاهرة تنظم في شكل "زردة" يؤمها الزائرون من عدة مناطق من البلاد التونسية .



واكدت الكاتبة العامة في هذا السياق على الاهداف البعيدة التي تعمل على تحقيقها ومنها  تدويل المهرجان  وتحسين ظروف عيش متساكني سيدي رابح وتحقيق استقرارهم في هذه المنطقة الحدودية والارتقاء بظروف عيشهم اجتماعيا وثقافيا وصحيا وتنمويا  وتجذير الشباب  في محيطه المباشر .
وأشارت إلى أن فقرات المهرجان اتت كلها من خصوصيات هذه التظاهرة  التي ستعرف بالخصوص مشاركات  واسعة  لفرسان الجهة والمناطق المجاورة  وتنظيم معارض للصناعات التقليدية والحرفية التي تميز الجهة بما سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة طيلة أيام المهرجان 


الجمعة 03 أوكتوبر 2025 | 11 ربيع الثاني 1447
