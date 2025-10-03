الكاف: افتتاح فعاليات مهرجان الفروسية بسيدي رابح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e024024926c2.04748541_lginjefomhkpq.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت اليوم الجمعة، بمعتمدية ساقية سيدي يوسف الحدودية، فعاليات مهرجان سيدي رابح المغاربي للفروسية السنوي في حلة جديدة تجمع بين معارض للصناعات التقليدية والمنتوجات المتنوعة والعروض الفرجوية ومنها عروض الفروسية وذاك في سعي الى تحويل هذه التظاهرة إلى مهرجان دولي مغاربي كخطوة أولى قبل تدويله وفق ما كشفت عنه الكاتبة العامة لجمعية فرسان سيدي تليل بقرية سيدي رابح الحدودية الواقعة جنوب معتمدية الساقية،سهام حمادي التي تنظم التظاهرة.



ويتضمن المهرجان في جوهره، وفق البرمجة التي أعدتها جمعية فرسان سيدي تليل عروضا فرجوية تحتل فيها العروض الفروسية الصدارة والتي تمثل جوهر التظاهرة التي تعمل كل الأطراف على المحافظة عليها باعتبارها تمثل تقليدا فرجويا دأبت على احتضانه سنويا منطقة سيدي رابح منذ ان كانت التظاهرة تنظم في شكل "زردة" يؤمها الزائرون من عدة مناطق من البلاد التونسية .

