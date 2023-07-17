بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم: وليد كتيلة يحرز ذهبية سباق 800 متر على الكراسي لفئة (تي 34 )

أحرز التونسي وليد كتيلة اليوم الاثنين ذهبية سباق 800 متر لفئة T34 على الكراسي خلال منافسات اليوم العاشر من بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس.

وأنهى كتيلة السباق في توقيت زمنه 1.39.23دق.

و بهذا التتويج ارتفع رصيد تونس إلى 12 ميدالية في المجموع، منها 7 ذهبية، و فضية و 4 برونزيات.

ر/سمس/امين



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