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مونديال العاب القوى لذوي الهمم - ياسين الڨنيشي يتوج بذهبية مسابقة دفع الجلة لفئة اف 36 برقم قياسي عالمي جديد

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 15:17 قراءة: 0 د, 27 ث
      
توج ياسين القنيشي اليوم الخميس بالميدالية الذهبية لمسابقة دفع الجلة (فئة اف 36) بعدما حطم الرقم القياسي العالمي برمية بلغت 16,86م ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم التي تحتضنها حاليا العاصمة الفرنسية باريس.
وحطم ياسين القنيشي، حامل فضية الألعاب البارالمبية الاخيرة بطوكيو، الرقم القياسي العالمي السابق الذي كان على ذمة الروسي فلاديمير سفيريدوف (16,67م) محققا الميدالية الذهبية الرابعة لتونس في هذا المونديال بعد رؤي الجبابلي في سباق 1500 متر (فئة تي 13) وروعة التليلي في دفع الجلة (فئة اف 41) وأحمد بن مصلح في دفع الجلة (فئة اف 37).


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