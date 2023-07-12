بنزرت:تطويق الخلاف الحاصل داخل أسرة جمعية مهرجان بنزرت الدولي وتشكيل هيئة تسييرية للمهرجان.

تم في ختام جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر ولاية بنزرت باشراف رئيس المجلس الجهوي للثقافة والي الجهة سمير عبد اللاوي ،وبحضور اعضاء الهيئة المديرة لجمعية مهرجان بنزرت الدولي ،تطويق الخلاف الحاصل منذ مدة داخل اسرة المهرجان. فقد تم اقرار تعيين هيئة تسييرية تضم 8اشخاص،سيتولى والي بنزرت تكليفها بمقتضى مقرر رسمي، وهم على التوالي ،سامي حنيني في خطة رئيس،واحمد الطريفي في خطة نائب رئيس مكلف بالعلاقة مع الهياكل ،وومهدي السيفاوي في خطة كاتب عام والناطق الرسمي للمهرجان ،وطاهر بن عبد الله في خطة امين مال ،ومعز القرفالي في خطة مسؤول عن التسويق والاشهار،ومحمد فليس في خطة مكلف بالاعلام ،ودوجة المحواشي في خطة كاتب عام مساعد ،وكمال بن سالم مسؤول عن اللوجستيك.



وستكلف الهيئة باعداد وتنظيم فعاليات الدورة 40 للمهرجان، (التي ستقام من 19 جويلية الى 15 أوت 2023) واعداد فعاليات الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الانتخابية للجمعية لاحقا.





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واكد والي بنزرت خلال الجلسة التي حضرها كل من الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد والمعتمد الاول للولاية الحبيب الخرشاني ومعتمدة بنزرت الشمالية سامية بوعلاق والمندوب الجهوي للثقافة فوزي بن قيراط ،على اهمية راب الصدع الذي حصل داخل اسرة المهرجان ،وضرورة الانكباب الجماعي بسرعة وفاعلية من أجل تامين كل ظروف النجاح للدورة 40 لمهرجان بنزرت الدولي الذي يعتبر علامة مضيئة ومصدر فخر ونجاح جهويا ووطنيا وعربيا ،والحرص على تطبيق القانون .



واضاف والي بنزرت ان السلط الجهوية لم ولن تدخر جهدا أدبيا وماديا لمزيد تعزيز تلك النجاحات والمساهمة في تامين كل ظروف امتياز الدورة 40للمهرجان ،على غرار بقية الفعاليات المهرجانية والجمعياتية بكامل مناطق الجهة.