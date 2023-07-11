دجوكوفيتش يتطلع لقطع خطوة جديدة نحو لقب ويمبلدون أمام روبليف

سيتطلع نوفاك دجوكوفيتش إلى قطع خطوة جديدة نحو حصد لقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الخامسة على التوالي عندما يواجه الروسي أندريه روبليف اليوم الثلاثاء.

وستكون هذه المرة الثامنة التي يشارك فيها روبليف في ربع نهائي واحدة من البطولات الأربع الكبرى، لكن اللاعب الروسي لم ينجح أبدا في العبور من هذا الدور.

وخسر روبليف في الدور ذاته أمام الصربي ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام.

وردا على سؤال حول سجل روبليف، قال دجوكوفيتش في مقابلة داخل الملعب أمس الاثنين "إنه من بين أفضل عشرة لاعبين على مدار سنوات عديدة. إنه يبحث عن التأهل لقبل النهائي لأول مرة في بطولة كبرى، وأتمنى ألا يحدث ذلك".



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وأضاف في مؤتمر صحفي "أنا مندهش أنه لم يسبق له الوصول إلى الدور نصف النهائي في بطولة كبرى، وهو الأمر الذي سيمثل حافزا له بكل تأكيد... حتى يقدم أفضل مستوياته في التنس".

وسيظهر أيضا الروسي رومان سافيولين في ربع النهائي ببطولة كبرى لأول مرة عندما يواجه الإيطالي يانيك سينر المصنف الثامن.

وفي منافسات السيدات، ستخوض إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا اختبارا صعبا أمام إيلينا سفيتولينا في ربع النهائي.

وتطور أداء شيانتيك، الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى، بشكل تدريجي في بطولة ويمبلدون هذا العام ووصلت إلى الدور ربع النهائي لأول مرة رغم أن الاستعداد للمسابقة لم يكن مثاليا بسبب معاناتها من حمى قبل البطولة بأيام قليلة.

و شيانتيك تعافت في الوقت المناسب قبل البطولة المقامة على الملاعب العشبية وفازت بأول ثلاث مباريات دون خسارة أي مجموعة، قبل أن تنفذ نقطتين لحسم المباراة وتفوز 6-7 و7-6 و6-3 على البطلة الأولمبية بليندا بنتشيتش في الدور الرابع.

وفي الدور ذاته ستلعب الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة الرابعة أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، في الظهور الأول للاعبتين في ربع نهائي ويمبلدون.