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قفصة: الفرع الجامعي للتعليم الأساسي يدعو الى الامضاء على استقالة جماعية خلال اجتماع عام

Publié le Lundi 10 Juillet 2023 - 11:33 قراءة: 0 د, 55 ث
      
دعا الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بقفصة منظوريه من المديرين بالجهة إلى الإمضاء على استقالة جماعية وتقديمها للمندوبية الجهوية للتربية تضامنا مع زملائهم من المديرين الذين تم اعفاؤهم ومن بينهم نقابيون، وذلك بمناسبة عقد اجتماع للفرع اليوم الاثنين تحضيرا لانعقاد الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الأساسي يوم 12 جويلية القادم،

وقال الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي توفيق عمراني ان هذا التحرك يأتي ضد ما اعتبرها "إجراءات تعسفية اتخذتها وزارة التربية" والمتمثلة في إعفاء عدد من المديرين المديرات بالمدارس الابتدائية، مشيرا ان الفرع "سيواصل حركاته الاحتجاجية إلى حين تراجع الوزارة عن هذه القرارات".
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واشار عمراني إلى أن عملية حجب الاعداد من قبل المعلمين، ستتواصل الى حين استجابة وزارة التربية إلى مطالبهم والمتمثلة في تسوية وضعية عدد من المعلمين الوقتيين وتمكينهم من اجورهم وتفعيل محضر اتفاق ممضى بين الوزارة والفرع الجامعي للتعليم الأساسي بتاريخ 1 مارس 2020 إضافة إلى مطالب مهنية أخرى تتعلق بتحسين الوضعية المادية للمعلمين واقرار زيادة في اجورهم.


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